“Бил, пока ведро не сломал”: в Ставропольском крае сестра зарезала брата за то, что он жёг цветы на могиле отца

Родственники поругались из-за уголовного дела папы Фото: Архив "КП"

В Ставропольском крае семейная драма обернулась горем. Причиной стало уголовное дело умершего отца, в котором сын Алексей* был потерпевшим, а дочь Наталья представляла интересы защиты.

Корреспондент сайта stav.kp.ru узнал подробности этой печальной истории.

Летом 2020 года Наталья и Алексей отдыхали в своих компаниях за городом. Там они случайно пересеклись, и после милой беседы брат попросил подбросить его до дома. Женщина позвала своего приятеля, и они вместе уехали с базы отдыха.

Дорога была недолгой. Но за эти десять минут родственники успели много чего обсудить. Проезжая мимо кладбища, Наталья сказала, что на обратном пути зайдет домой, срежет цветов и пойдет к могиле отца. А Алексей лишь со злобой заметил: "Живые цветы не горят так красиво, как горят искусственные".

- Дело в том, что ранее их отец Сергей Зорькин был фигурантом уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", - пояснил источник "КП-Ставрополь" в суде. - Следствие установило, что мужчина сильно избил Алексея. Но родня протестовала: мол, это было не специально. Дело уже передали в суд, но обвиняемый скончался после инсульта еще до приговора.

Четыре года родственники спорили, был ли Сергей виноват. А после его смерти - не довел ли Алексей пожилого отца, который на тот момент содержался под домашним арестом.

Наталья

Уже около двора брат и сестра начали громко ссориться. Наталья вспомнила, как в мае увидела на могиле отца сожженные искусственные цветы. Поняла, что Алексей до сих пор обижается, и публично обвинила его в смерти папы.

Тогда мужчина головой ударил сестру в лицо и, когда она упала, стал добивать ногами. Женщину спасли только очевидцы, которые оттащили соседа и начали искать воду - Наталья была вся в крови. Первым ведро принес как раз Алексей. Все думали, что там вода, но как только сестра привстала, брат с размаху ударил женщину по голове. И продолжал, пока не сломал ведро.

- Пострадавшую срочно увезли в Ставрополь домой, где она пришла в себя. Умылась, переоделась, приняла обезболивающее. По словам свидетелей, у Натальи все лицо было синим. Экспертиза же показала, что удары не причинили вреда здоровью.

Заключение эксперта Фото: Варвара АНТОНОВА

Уже вечером Наталья приехала в станицу к бабушке. До трех ночи она пила пиво и играла в карты с приятелем и племянником. Но еще по дороге из Ставрополя к ней пришло осознание, что вопрос с братом надо решить. И написала дочери: "Сяду либо я, либо он".

После полудня женщина вышла из дома, прихватив с собой кухонный нож. Она нашла брата в сарае, когда тот выпивал с другом. После того, как собутыльник оставил их одних, женщина вытащила нож и положила на стол.

— Я думала, что нож просто меня защитит, — цитирует показания Натальи источник в суде. — Мы сели друг напротив друга, стали говорить. Алексей даже извинился за то, что произошло, и предложил выпить. Но я лишь пригубила. В разговоре я упомянула папу, и Алексей завелся. Начал ругаться, сказал, что он убил отца и меня убьет. Потом встал, схватил меня за кофту и шею. У меня как будто земля ушла из-под ног. Я даже не помню, как схватила нож.

Оружие оказалось в левой груди Алексея. Истекая кровью, он молча побрел во двор, а за ним шла Наталья, не понимая, что натворила. Только когда брат уже за калиткой упал навзничь — подсудимая увидела рану. Женщина стала кричать и звать соседей на помощь. Но было поздно, мужчина умер, лежа на коленях у сестры.

— Суд учел ряд смягчающих факторов. Наличие малолетней дочери, признание вины, содействие следствию, противоправные действия убитого, явившиеся поводом для преступления. Женщину приговорили к шести годам общего режима, - рассказал источник "Комсомольской правды" в суде.

*имя изменено

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