В Карачаево-Черкесии выпал гигантский град: в районе образовались сугробы

Фото с места ЧП Фото: СОЦСЕТИ

В Карачаево-Черкесии сильный град настолько засыпал поля, что на открытых пространствах образовались небольшие сугробы. Осадки побили шифер на крышах, некоторые жители пожаловались на уничтоженные стекла. Размер града достигал спичечного коробка. Стихия в том числе привлекла внимание местного населения.

Фото с места ЧП

Пользователи уверяют, что непогода затронула только Зеленчукский район Карачаево-Черкесии. Синоптики ранее прогнозировали ухудшение погоды - ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

Над КЧР зависли дождевые тучи. Они идут на соседние республики. Фото: Яндекс.Карта

Существовала вероятность возникновения ЧС муниципального характера. Отметим, что по состоянию на 18:30 жители соседних районов не жаловались на стихию.

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