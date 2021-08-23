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Происшествия23 августа 2021 18:46

В Карачаево-Черкесии выпал гигантский град: в районе образовались сугробы

Осадки побили окна и крыши
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

Фото: СОЦСЕТИ

В Карачаево-Черкесии сильный град настолько засыпал поля, что на открытых пространствах образовались небольшие сугробы. Осадки побили шифер на крышах, некоторые жители пожаловались на уничтоженные стекла. Размер града достигал спичечного коробка. Стихия в том числе привлекла внимание местного населения.

Град в КЧР - 23 августа 2021
Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

Пользователи уверяют, что непогода затронула только Зеленчукский район Карачаево-Черкесии. Синоптики ранее прогнозировали ухудшение погоды - ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

Над КЧР зависли дождевые тучи. Они идут на соседние республики. Фото: Яндекс.Карта

Над КЧР зависли дождевые тучи. Они идут на соседние республики. Фото: Яндекс.Карта

Существовала вероятность возникновения ЧС муниципального характера. Отметим, что по состоянию на 18:30 жители соседних районов не жаловались на стихию.

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