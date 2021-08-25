Замученная собака со скандального видео в Дагестане переехала жить в Москву

Фото: takeakitty

В Дагестане камера наблюдения на одной из баз отдыха сняла, как мать со всей силы пнула собаку, с которой играл ее маленький сын. Видео наделало немало шума и в итоге попало к волонтерам из хосписа для животных-инвалидов в Хасавюрте.

Понимая, что бездомыша бьют не первый раз и все может закончиться плачевно, они выехали за беднягой. Увиденное ими вряд ли кого-то оставит равнодушными: в песке лежал трясущейся комочек с большими грустными глазами. Собака размером с кошку.

Фото: zoohelp_has

Когда о ней узнали достаточно много жителей республики, возмутившиеся поведением женщины из ролика, объявились «хозяева». Те нескромно потребовали от волонтеров, чтобы животное привезли к ним домой. Сказав, что это сосед из мести вывез питомца подальше за город. После раздумий волонтеры решили этого не делать, а передать запуганную кроху своим единомышленникам в Москву.

Собаку забрала на попечение общественница Елизавета Болкова, спасшая ни одну бродяжку с Северного Кавказа. Теперь ее зовут Кнопа.

- Она такая крошечная и такая несчастная.Как она выживала на улице? А вот так - с двумя поломанными ножками, шрамом на спине и абсолютным страхом. Я просто не понимаю, как и за что можно было ее пнуть? Таким одним ударом ноги можно было и убить, - рассказывает волонтер у себя в Instagram.

Фото: takeakitty

Обследование в столичной ветклинике позади - анализы хорошие. После стерилизации Кнопе начнут искать семью. Шерстью собака скоро обрастет, потому что ей уже провели нужное лечение. Не поверите, но никому ненужную в прошлом дворняжку готовы забрать десятки человек. Очередь уже выстроилась! Однако требования к хозяину серьезные.

- Кнопе нужна спокойная обстановка: без маленьких детей, без активных собак. Если выяснится, что она аллергик, то это все очень долго, дорого и иногда на всю жизнь! Никакая аллергия - ни ваша, ни вашего кота, не должна стать причиной расставания с ней. Пристраиваю только в Москве и Московском округе. Далеко малютку не отдам - снова стресс для нее. Желающих очень много. Поэтому рассказываю так подробно и местами жестко. Хочу, чтобы решение было принято не на эмоциях, а взвешенно, - подчеркивает куратор Кнопы.

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