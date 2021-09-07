10-летний мальчик чудом остался жив после жуткого ДТП в Махачкале

Мальчика, пострадавшего в ДТП, экстренно доставили в больницу. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Дагестанский 10-летний мальчик чудом выжил, попав под колеса легковушки. За судьбу мальчишки из Махачкалы переживала чуть ли не вся республика.

Подробности жуткого дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадал мальчуган, рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, авария случилась еще 25 августа этого года, а кадры жуткого инцидента попали в соцсети несколько дней назад. На кадрах ролика видно, как отечественная легковушка вылетает с дороги на тротуар и буквально сносит столб с дорожным знаком «Автобусная остановка» за который держится мальчик. Последние кадры - ребенка не видно, он под машиной.

- Примерно в 18:40, в Махачкале, по проспекту И. Шамиля, 25-летний житель Каспийска, управляя автомобилем «ВАЗ-21101», при совершении разворота не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на 10-летнего мальчика, жителя Махачкалы, - пояснили в пресс-службе МВД. - В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок с различными травмами был помещен в одну из городских больниц.

Мальчишка судя по всему родился «в рубашке» - он выжил и активно идет на поправку. Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении.

- Жизнь ребёнка вне опасности! По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - отметили в республиканском МВД.

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