Умер начальник полиции Кизляра Виталий Семенченко

В Кизляре простятся с главой горотдела полиции. Фото: администрация городского округа "Город Кизляр".

Умер начальник полиции Кизляра 42-летний Виталий Семенченко. Об этом сообщили в администрации Кизлярского городского округа.

Виталия Михайловича не стало в понедельник, 7 сентября 2021 года. Причиной смерти подполковника стала сердечная недостаточность.

- Накануне скончался начальник ОМВД России по Кизляру подполковник полиции Виталий Семенченко. Кизлярцев потрясла новость о скоропостижной смерти начальника полиции настолько, что в соцсетях появились сотни комментариев со словами поддержки и соболезнований его семье, - заявили в администрации.

Подполковника, который последние три года возглавлял городской отдел внутренних дел Кизляра, вспоминают с особой теплотой, называя его «хорошим начальником и человеком».

- Была недавно у него на приёме. Очень хороший человек, - вспоминают подполковника земляки.

- Очень хороший и приветливый человек был,очень жаль. Соболезнуем его семье родным и близким. Ни одно плохое слово не слышала в его адрес, - комментируют смерть полицейского кизлярцы.

Коллеги выразили соболезнования семье подполковника.

- Руководство МВД по Республике Дагестан, а также личный состав скорбят по поводу смерти подполковника полиции Виталия Семенченко и выражают глубокие соболезнования его семье, родным и близким, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану. - Профессионал своего дела, грамотный руководитель, который внёс свой весомый вклад в дело борьбы с преступностью. Настоящий офицер, для которого честь и достоинство значили действительно много.

До того, как встать у руля горотдела Кизляра, Семенченко служил в Главном управлении СКФО и занимал различные должности в структуре МВД. Начинал он профессиональную деятельность со службы оперуполномоченным в Хасавюрте.

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