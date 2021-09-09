В Ипатовской больнице прокомментировали жалобы пациентов на неработающий рентген

В ковидном отделении районной больницы вышел из строя рентген-аппарат. Фото: Василий Вахрин

Руководство Ипатовской центральной районной больницы отреагировало на жалобы пациентов на неработающий рентген-аппарат. О том, что в ковидном отделении ЦРБ нет рентгена и люди вынуждены длительное время ожидать результатов исследования, местные жители рассказали главе Ставрополья Владимиру Владимирову в Instagram.

- Губернатор, в городе Ипатово в Ипатовской Центральной Районной больнице медицина на уровне средневековья! Ковидные больные не могут сделать элементарного рентгена неделями, так как аппарат все время не работает, люди лежат задыхаясь, потому что просто не могут сделать снимок и получить квалифицированную помощь (орфография и пунктуация сохранены), - сообщил главе региона один из пациентов больницы.

Местные жители попросили губернатора обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в ЦРБ, и решить вопрос.

- Вы пишете, что есть лекарство и оборудование, а где оно? Обратите внимание, люди умирают просто не дождавшись помощи. Создайте условия хотя бы для рентгена, - отметил другой пациент.

Как удалось узнать корреспонденту «КП-Ставрополь», рентген в больнице действительно неисправен. По словам руководства ЦРБ, вышел из строя пару суток назад, но на пациентах ЧП не отразилось. Мол, есть палатный аппарат, который используют для обследования «тяжелых» больных, а тех, чье состояние позволяет, доставляют на обследование в районную поликлинику.

- Стационарный аппарат рентгено-диагностический КРД-ОКО вышел из строя 7 сентября 2021, администрацией оформлен вызов специалиста для ремонта из Санкт-Петербурга. Для выполнения рентгенографии легких в настоящее время используется палатный аппарат. Также организована транспортировка больных в рентгенкабинет районной поликлиники. Все больные получают своевременную квалифицированную помощь, фактов неоказания помощи или развития осложнений из-за невыполнения рентгенографии в нашем медучреждении не зафиксировано, - отметил главный врач Ипатовской районной больницы Юрий Тимошенко.

Тем временем, в Минздраве пояснили, что руководство ведомства в курсе ситуации. На данный момент принимаются все необходимые меры для урегулирования ситуации.

- Отправлена заявка в технический центр в Санкт-Петербурге, - рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе регионального Минздрава. - В ближайшее время ожидаем визита специалиста, который сможет восстановить рентген-аппарат.