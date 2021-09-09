На Ставрополье в ковидном отделении районной больницы вышел из строя рентген-аппарат

Жители Ипатово пожаловались губернатору Ставропольского края через Instagram на вышедший из строя рентген-аппарат в ковидном отделении центральной районной больницы - пациенты неделями не могут пройти необходимые обследования и, как результат, не получают соответствующее лечение. Главу региона Владимира Владимирова попросили вмешаться в ситуацию.

- Вы пишете, что есть лекарство и оборудование, а где оно? Обратите внимание, люди умирают просто не дождавшись помощи. Создайте условия хотя бы для рентгена, - обратились к Владимирову пациенты.

Как стало известно «КП-Ставрополь», в больнице действительно не работает рентген-аппарат, поломка случилась 7 сентября 2021 года. В беседе с корреспондентом сайта stav.kp.ru главный врач Ипатовской районной больницы Юрий Тимошенко пояснил, что все обследования проводятся вовремя - для обследования пациентов в тяжелом состоянии применяют палатный рентген.

Для других пациентов организована транспортировка в районную поликлинику. В региональном минздраве отметили, что ситуация находится под контролем, в ближайшее время рентген-аппарат будет приведен в исправное состояние.