В отдаленных поселениях Ставрополья развивается сервис cash out

Снять наличные можно в почтовом отделении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Платежная инфраструктура в российских регионах активно развивается, однако это не решает вопроса доступности финансовых услуг в малонаселенных и труднодоступных территориях. И Ставрополье здесь не исключение - далеко не везде жители, получающие зарплаты, пенсии и другие денежные выплаты на банковские карты, имеют возможность в своем поселении снять наличные. Там зачастую отсутствуют подразделения финансовых организаций, а до ближайшего банкомата ехать далеко.

Решить эту проблему призван проект по внедрению услуги снятия наличных на кассе магазина или в почтовом отделении при оплате банковской картой. Это сервис принято называть cash out (дословно переводится как вывод денег), и по итогам пилотного испытания в нашей стране он был признан перспективным для сельской местности.

В общей сложности точек cash out в Ставропольском крае насчитывается 1062, сообщили в краевом отделении Южного ГУ Банка России. Но подавляющее большинство из них сейчас работает в отделениях почтовой связи, непосредственно в сельских магазинах - 49 таких точек и еще 78 - на автозаправочных станциях.

В подтверждение выдачи наличных владельцу банковской карты выдается чек. Сама процедура получения денег в кассах торговых предприятий состоит из определенных этапов. Для того чтобы держатель карты смог воспользоваться услугой получения наличных средств, он должен будет совершить покупку с применением карты, при оплате которой физическое лицо должно предупредить, что желает также получить наличные.

Таким образом, получение денег не будет возможным без первого этапа, а именно, покупки товаров или услуг. К слову, для такого снятия денег нет необходимости идентификации получателя наличных по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность. Однако существуют другие ограничения, необходимые для снижения риска вовлечения торгово-сервисных компаний в реализацию противозаконных схем (обналичивание и снятие средств по украденным картам, а также вброс поддельных купюр).

Так, Банк России рекомендует торговым точкам и банковским организациям устанавливать ежедневный лимит выдачи наличных денег по операциям cash out (совокупно для всех карт физлица, оформленных в одном банке) ежемесячно - не более 30 тысяч рублей. Ежедневный лимит составляет - 5 тысяч рублей. Кроме того, операции cash out в магазинах должны быть недоступны держателям корпоративных карт, по картам юрлиц и ИП. Еще одна рекомендация регулятора - выдавать деньги только при условии, что клиент приобрел в конкретной точке товар.

Таким образом, предприниматели, внедрившие сервис сash out, получают ряд выгод. Самая очевидная из них заключается в том, что магазин одновременно с выдачей наличных денежных средств производит продажу собственного товара. В более широком смысле он получает новых покупателей, часть которых станет постоянными. Во-вторых, есть скидка на эквайринговую комиссию за участие в проекте сash out. И в-третьих, снижаются издержки на инкассацию наличных денег.

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