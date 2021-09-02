Почему ставропольцы все чаще выбирают банковские карты без пластика

Бесконтактная оплата становится все более популярной. Фото: Мария ЛЕНЦ

Банки констатируют, что так называемые виртуальные и цифровые банковские карты, не имеющие физического носителя, продолжают набирать популярность. Они крайне удобны в использовании для владельцев смартфонов со встроенной возможностью бесконтактной оплаты.

По сути, это часть крупномасштабного тренда оплаты в одно касание. Бесконтактная оплата широко используется в городах с хорошо развитой платежной инфраструктурой, что подразумевает прежде всего электронные платежные терминалы в точках торговли и общественном транспорте, банкоматы с возможностью бесконтактного обслуживания и т. д.

Операции в этих устройствах можно провести, просто поднеся смартфон с установленной на него банковской картой. То есть карта без пластика позволяет совершать все те же операции, что и обычная банковская карта: оплату в офлайн- и онлайн-магазинах, перевод средств на свои счета в других банках или знакомым и родственникам, перечисление средств в счет погашения кредита, оплату жилищно-коммунальных услуг и даже снятие наличных. При этом пользователь не ограничен только виртуальным образом карты, он может в любой момент в банке также заказать ее в формате классической пластиковой.

По оценкам Национального агентства финансовых исследований, за последние три года жители России стали в три раза чаще использовать смартфоны для оплаты. При этом знает о такой возможности 91% совершеннолетних и экономически активных россиян. Что касается ставропольцев, то и их не обошли стороной эти тренды - платежная инфраструктура крупных населенных пунктов позволяет практически отказаться от наличных расчетов и оплатой пластиковой карточкой. Это подтверждается банковской статистикой.

- С начала года количество цифровых карт на Ставрополье выросло на треть - общее количество действующих в настоящее время подобных карт составляет 59 тысяч, - говорит Роман Чеканов, заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка. - Жители региона активно используют этот механизм как для оплаты товаров и услуг, так и совершая денежные переводы. Самое главное преимущество - это то, что оформить карту наш клиент может максимально быстро - всего за одну минуту в онлайн-режиме.

По данным ВТБ в СКФО, количество выпущенных банком цифровых дебетовых карт за 7 месяцев в сравнении с январем-июлем 2020 года на Ставрополье выросло вдвое. Портфель цифровых карт на 1 августа составил 7,3 тысячи. Объем транзакций за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом вырос в 4,5 раза и достиг 104 млн рублей.

В ставропольском офисе банка «Открытие» констатируют, что многие жители региона открывают цифровые карты национальной платежной системы МИР. Так как с 1 октября 2020 года только на них могут перечисляться социальные выплаты (пенсии, детские пособия, государственные стипендии, пособия и единовременные выплаты по беременности и родам, пособия по безработице и единовременные выплаты при рождении ребенка). К слову, нельзя не добавить, что расплачиваться гаджетом безопасно и удобно, можно не брать с собой ни кошелек, ни даже карту - для расчетов достаточно только телефона.

- Важно понимать, что любые операции с финансами требуют внимательности и определенного уровня финансовой грамотности, поэтому всегда нужно соблюдать бдительность, - напоминает Роман Чеканов. - Однако если мы говорим о таких вещах, как утрата карты или случайная демонстрация личных данных, которые видны на физическом носителе карты - то при использовании виртуальной карты никто не сможет подсмотреть ваши платежные реквизиты.

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