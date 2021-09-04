В Северной Осетии взяли под стражу мать, которая пыталась утопить сына в Тереке

Под стражу взяли многодетную мать в Северной Осетии. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Северной Осетии решением суда заключена под стражу 39-летняя жительница Кировского района, которая 1 сентября 2021 года пыталась утопить собственного 9-летнего ребенка в Тереке в районе станицы Змейском.

- По ходатайству следственных органов судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Напомним, инцидент произошел 1 сентября этого года. Многодетная мать пришла к реке Терек с тремя сыновьями – 3, 9 и 11 лет, где сбросила с обрыва 9-летнего ребенка. На помощь брату пришел старший из мальчиков. Он остановил проезжающую мимо машину, и водитель смог не допустить дальнейшей расправы над детьми. Мальчик, сброшенный мамой в реку, смог ухватиться за ветки дерева. Его спасли.

На место ЧП были вызваны экстренные службы и правоохранительные органы. Детей госпитализировали, а мать задержали.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», причиной инцидента стал конфликт 39-летней женщины с ее матерью. Женщина собиралась утопить детей, а после – покончить с собой. К счастью, довести задуманное до конца ей не удалось.

Стоит отметить, что женщина воспитывала детей в одиночку. Отец ребенка в свидетельствах о рождении не значился. Детей, по словам республиканского детского омбудсмена, поместят в реабилитационный центр, где они будут находиться до решения об их дальнейшем проживании.

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