Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Дагестане 3 сентября 2021

О пострадавших пока нет информации. Фото: Нина ПЕТРИЩЕВА

В 06:34 3 сентября в Дагестане на территории Бежтинского участка на глубине 20 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,1. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Там же и добавили, что подземные толчки на поверхности ощущались жителями Ахвахского, Ботлихского, Унцукульского районов. Информация о разрушениях, а также о пострадавших еще не поступала.

Напомним, в республике в январе 2021 года было зафиксировано три землетрясения с начала года.

Так, землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 5 километрах от Дербента 4 января в 11:40. По данным экстренной службы, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. На поверхности земли, к счастью, толчки не ощущались.

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