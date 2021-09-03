Горнолыжный сезон не за горами: в Карачаево-Черкесии выпал первый снег

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В горах Карачаево-Черкесии в начале сентября выпал первый снег. Образовался легкий наст - нетипичный для первых дней после лета. Видео с места публикуют довольные пользователи сети.

На равнине пока тихо. Синоптики заявляют, что температура внизу ночью может упасть до 8 градусов. Много кто теперь волнует вопрос, будет ли бабье лето в Карачаево-Черкесии. Точных прогнозов пока нет, но сервисы Яндекса уверяют, что к середине месяца должно проясниться и потеплеть.

Отметим, что снег в Карачаево-Черкесии шел даже летом. 5 июня 2021 года в горах осадки нападало до щиколотки. Автор ролика - дальнобойщик Салых - был удивлен такому чуду чудесному. Снег да летом! Но вспоминает другой, более поразительный, случай.

- Я не помню, в каких годах это было. Но не более 20 лет точно. Примерно в июне снегопад накрыл Ставрополь, Невинномысск, Черкесск, Пятигорск. И всю посадку картофеля убил. Архыз - это высокогорье, так что этого, наверное, стоило ожидать, - рассказал он корреспонденту "КП-Ставрополь".

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