Швырнула как куклу: в садике Кабардино-Балкарии воспитатель жестоко обошлась с ребенком

Действия нянечки вызвали шквал критики со стороны других родителей Фото: Алексей ФОКИН

В Кабардино-Балкарии сняли на телефон, как одна из воспитательниц срывается на ребенка и как куклу швыряет его на стул.

Видео с тем, что нянечка хватает маленькую воспитанницу и жестко усаживает в детский стульчик, появилось в соцсети. С указанием: сняли ролик в детском саду села Опытное, в Терском районе республики.

Видим, что девочка сидит с еще одной за одним столиком. И у нее застревает ножка между сидением и ручкой стульчика. Когда она хочет ее вытащить и привстает, прибегает воспитатель. Женщина быстро поднимает ребенка и швыряет на место. Девочка начинает громко плакать.

В комментариях под видео родители других детей были крайне возмущены увиденным. А одна из пользователей написала, что его снимала мама этой девочки, чтобы отправить ролик отцу, который не находится в КБР. Причем мать не знала, что именно в эту секунду нянечка накинется на ее дочь. Она просто записывала доброе видео для мужа.

"КП-Ставрополь" обратилась за комментарием в пресс-службу минпросвещения республики. Нам ответили, что уже выясняются подробности произошедшего.

- Сейчас проводится проверка муниципальными органами образования. Ситуация находится на контроле министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, - сообщили в ведомстве.

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