Пропавший катер с семью пассажирами обнаружен в Каспийском море

В республиканском ведомстве уточнили, что эти люди медицинской помощи не нуждаются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пропавший в Каспийском море катер, поиски которого велись с 5 сентября 2021 года, к счастью, нашли недалеко от острова Тюлений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Сейчас на его борту находятся семь пассажиров. В республиканском ведомстве уточнили, что эти люди медицинской помощи не нуждаются.

Напомним, частный катер «Корвет-750-А» шел по маршруту Волгоград-Махачкала. На борту находились семь человек, в том числе трое детей. Сообщается, что самому младшему пассажиру было всего лишь восемь месяцев. По предварительной информации, туристы отправились в морское путешествие 23 августа 2021 года. Они планировали к 1 сентября уже вернуться домой. Однако, план поменялись. Туристы решили задержаться в пути.

По предварительной информации, полученной 6 сентября, катер мог потеряться в пути. Подробности уточняются.

На связь с родными они выходили 3 сентября. После того как судно пересекло 135-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала связь с ними была утеряна. Для их поиска ранее была задействована авиация.