Ставрополье открывает акцию «Дни финансовой грамотности» встречами экспертов с молодежью

Фото: Минфин СК.

На Ставрополье запланирована серия познавательных мероприятий для детей и молодежи в рамках ежегодной Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности».

Старт просветительской кампании приурочен к отмечаемому 8 сентября профессиональному празднику финансистов. По традиции пройдут онлайн- и офлайн-встречи школьников и студентов с представителями различных финансовых ведомств и организаций, лекции, познавательные игры, викторины и мастер-классы.

По большому счету, это еще один повод напомнить юным ставропольцам о важности в современных условиях изучения основ разумного финансового поведения и личной финансовой безопасности.

Но вместе с тем нельзя не отметить, что для старшеклассников такие встречи с экспертами и сотрудниками структур финотрасли носят профориентационный характер: школьники могут задать интересующие вопросы по специальности, что поможет им в последующем выборе профиля и траектории обучения. А студентам подобное общение с потенциальными работодателями помогает вникнуть в реалии выбранной профессии и более осознанно подойти к решению вопросов трудоустройства.

- День финансиста - отраслевой праздник, к которому имеют отношение многие специалисты: госслужащие, бухгалтеры, банкиры, работники коммерческих отделов предприятий и др. К финансовому братству по праву относят себя также преподаватели, студенты профильных факультетов и вузов, аспиранты, научные работники. И профессиональный праздник служит отличным поводом, чтобы обсудить и напомнить о самых важных качествах финансиста: профессионализме, доверии, работоспособности и огромной ответственности, - говорит заместитель министра финансов Ставропольского края Юрий Суслов. - А кроме того, мы обязательно поднимаем с детьми и молодыми людьми тему значения финансов в обыденной жизни любого современного человека, где онлайн-покупки, оплата услуг, банковские переводы и кредиты стали рутинными делами, но вместе с тем требующими повышенной осторожности. Да и в целом финансовая грамотность населения во многом обеспечивает высокий уровень развития регионального рынка финансовых услуг, его легальность и прозрачность.

С каждым годом все более заметно, что ставропольская молодежь в большинстве своем уже имеет хорошее представление о современном мире финансов. Сказываются годы реализации краевой программы по повышению уровня финансовой грамотности населения, где один из основных приоритетов - это как раз просветительская и обучающая работа с подрастающими поколениями, начиная с детских дошкольных учреждений, подчеркивает координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежда Герасименко.

- Сегодня все больше школьников уже имеют собственные банковские карты, не боятся самостоятельно зарабатывать деньги, студенты активно интегрируются в сложные финансовые процессы от кредитования до инвестиций, поэтому крайне важно повышать их финансовую грамотность, учить ответственному и грамотному распоряжению деньгами, - добавляет заместитель управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Игорь Шапин.

Наша справка

День финансиста ежегодно отмечается в России 8 сентября. Дата имеет символическое значение. Именно в этот день в 1802 году император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов. С 2011 года этот день отмечается как профессиональный праздник работников финансовых органов России. (Указ Президента РФ от 19 августа 2011 года № 1101 «О Дне финансиста»).

Больше полезных материалов по финансовой грамотности - здесь.