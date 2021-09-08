В Ставрополе будут готовить программистов и дизайнеров с нуля

Обучение строится на практических задачах - 90% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы

Желание быть востребованным специалистом, жажда самореализации, поиск новых возможностей для карьерного роста - вот что приводит студентов всех возрастов в «Компьютерную Академию ШАГ».

Профессия в сфере IT дает возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам. Студенты «Академии ШАГ» востребованы по всему миру, каждый из них однажды принял решение поменять свое будущее.

Обучиться за короткий срок профессии, которая востребована на рынке труда, желают многие. «Компьютерная Академия ШАГ» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов и компьютерных дизайнеров. Главной особенностью академии является то, что обучение ведется независимо от возраста и базового образования - специалистов готовят с нуля.

«Компьютерная Академия ШАГ» работает в 22 странах мира, поэтому качество и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

Для тех, кто хочет получить профессиональное IT-образование, переквалифицироваться или же углубить свои знания в IT, предусмотрены программы по направлениям:

- разработка программного обеспечения;

- компьютерная графика и дизайн;

Программы разработаны в тесном сотрудничестве с ведущими IT-компаниями в соответствии с современными требованиями рынка труда. Главный принцип программы подготовки и переквалификации специалистов - максимум практики под руководством практикующих специалистов.

В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний - Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. По окончании обучения каждый студент получает диплом международного образца.

Выпускники «ШАГа» работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Google, HP, Ebay, Amazone и многих других.

Обучение строится в большей степени на практических задачах - 90% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы.

Преподаватели учебного заведения - профессионалы из IT-индустрии - передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. Все обучающиеся обеспечены современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс обучения был системным даже тогда, когда слушатель курса по каким-либо причинам не смог посетить занятия.

Поступая в «Компьютерную Академию ШАГ», учащиеся получают не просто образование мирового уровня - они становятся частью большого студенческого сообщества и могут, начав обучение в одной стране, закончить его в другой. Интересно начать обучение в Ставрополе, а выпуститься, к примеру, в Женеве или в Сиэтле.

Живешь в Ставрополе, хочешь связать свою жизнь с IT? Оставляй заявку на нашем сайте!

Более подробно познакомиться с программами обучения, а также записаться на вступительное тестирование можно по телефону: 8(8652) 56-84-58.

Академия ШАГ - Ставрополь

ул. Дзержинского, д. 160 11 этаж

stav.itstep.org