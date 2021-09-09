На мешавших аресту лже-председателя колхоза «Россия» завели уголовное дело

Нынешнее «руководство» колхоза не жалует представителей закона, а их предписания — игнорирует. Фото: Виталий КЛИМОВ

Правоохранительные органы Ставропольского края продолжают наводить порядок в колхозе «Россия», где группа сотрудников кооператива самовольно взяла под контроль рычаги управления крупнейшим сельхозпредприятием региона. Напомним, 5 февраля на собрании, единственным вопросом повестки которого были перевыборы на новый срок председателя Сергея Пьянова, была произведена подмена вопроса голосования. Воспользовавшись тем, что Пьянов был физически недопущен на заседание, сторонники бригадира Гринева захватили власть. Арбитражный, а затем и апелляционный суд Ставрополья признали решение избрать Гринева председателем незаконным, однако по сей день никто эти решения выполнять не собирается. В колхозе царит беззаконие. Легитимного председателя Сергей Пьянова на рабочее место не пускают, управляют колхозом непонятные люди под защитой охраны из крепкой молодежи. Дошло до того, что для задержания бригадира Гринева по подозрению в махинцаиях с урожаем, пришлось вызывать спецназ «Росгвардии». Невесть откуда, как по свистку, взялись разгоряченные молодчики, не пускавшие следователей к дому Гринева. Росгвардейцы сработали предельно вежливо и абсолютно законно, образовав живой коридор, через который и вывели Гринева под шквалом оскорблений, в том числе нецензурных, в адрес силовиков. По этому факту Новоалександровский межрайонный следственный отдел СУ СКР по СК возбудил уголовное дело по статье 294 УК РФ - «Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела». Фигурантам может грозить до 6 месяцев ареста. Кроме того, следствие проверяет и информацию об оскорблениях сотрудников правоохранительных органов при исполнении. В интернете достаточно видеозаписей, на которых слышно, что такие оскорбления имели место.

Напомним, сам Гринев помещен в СИЗО на 2 месяца. Его обвинениют в тайном хищении чужого имущества, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, с 2020 года по 7 июля 2021 года он с группой сообщников вносили в документы фальшивые показатели сбора гороха. По документам шел заниженный объем урожая. «Излишек», а это аж 911 (!) тонн, складировали в помещении бригады №11, которой Гринев командовал. Вместо того, чтобы поместить на склад номер 10, где всегда хранился горох. Ущерб кооперативу от аферы следствие оценило в 15 млн рублей.

Это уже второе уголовное дело против Александра Гринева. Ранее ему инкирминировалось причинение имущественного ущерба (после захвата власти продал остававшийся в закромах урожай ниже рыночной цены — Ред.).

Многих работников СПК продолжают вводить в заблуждение. Фото: Виталий КЛИМОВ

В ближайшее время наведение порядка в колхозе продожится. Уголовное дело о растрате возбуждено против главного бухгалтера СПК «Россия». Не исключены проверки со стороны налоговых органов, ведь административно-хозяйственная деятельность на предприятии ведется, несмотря на аресты счетов и запреты судов на отчуждение какого-либо имущества колхоза в пользу третьих лиц до того момента, пока в «России» не состоятся законные выборы нового председателя.

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