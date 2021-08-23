Сергей Пьянов: "Мы еще можем спасти "Россию" от рейдеров!"

Сергей Пьянов: "Я хочу только одного - чтобы наше детище, «Россию», не разграбили и не пустили с молотка. Но защитить наше предприятие мы можем только вместе!" Фото: Виталий КЛИМОВ

Уважаемые станичники, работники СПК «Россия»!

Семь месяцев прошло с момента моего недопуска на собрание колхоза 5 февраля - под надуманным предлогом поиска у меня дома наркотиков. С тех пор ни одно подозрение в моей противоправной деятельности не подтверждено. Суды признали меня председателем «России», собрание 5 февраля - незаконным. Однако меня продолжают не пускать на рабочее место, а в глазах станичников и членов СПК с помощью проплаченных информационных каналов и агитаторов — создавать зловещий образ, перечеркивая не только мой многолетний авторитет как руководителя и личные заслуги, но и всю славную 100-летнюю историю колхоза. Этот спектакль хорошо оплачен, и я знаю стоящих за ним кукловодов, но очень прискорбно, что многие не видят протянувшихся из темноты ниточек.

Эти 7 месяцев вдали от «России» заставили меня на многое посмотреть по-новому. Оказалось, что в наше время власть могут получить не те, кто больше вложил, сделал, кто берег и приумножал, а лжецы, калифы на час, не чурающиеся грязных методов ради своих сугубо корыстных целей. То, во что весь наш коллектив вкладывал силы и душу, оболгано. Очевидные достижения поставлены под сомнение. Кучка рвачей узурпировала «Россию», нарушает решения судов и законодательство, но умело водит людей за нос, распространяя небылицы о рейдерах и прочие фальшивки.

"То, во что весь наш коллектив вкладывал силы и душу, оболгано. Очевидные достижения поставлены под сомнение. Кучка рвачей узурпировала «Россию», нарушает решения судов и законодательство, но умело водит людей за нос" Фото: Виталий КЛИМОВ

Я прошу тех, кто верит в это, обратиться к здравому смыслу, посмотреть фактам в глаза. Вспомните, что было сделано нами за 30 лет, и осознайте, как стремительно эти достижения обнуляются сейчас. Счета колхоза арестованы, любые сделки незаконны, люди, не согласные с захватом, - уволены. Сохранившим рабочее место колхоз не платит социальные выплаты и страховые взносы. Зарплаты начисляют по принципу лояльности и близости к новому «руководству», а не по реальным заслугам.

Церковь в Григорополисской была восстановлена при Сергее Пьянове на деньги колхоза. Фото: Виталий КЛИМОВ

Посмотрите, куда катится хозяйство. Поголовье КРС, дорогое импортное стадо дойных коров, уничтожено. Вместе с ним колхоз потерял рентабельное производство, приносившее миллионы рублей прибыли. Лишились работы специалисты животноводческой и других отраслей. Дорогое оборудование простаивает. Такая же деградация — в других видах деятельности. Поголовье свиней уже сократилось больше чем на половину. В магазинах - пустые прилавки. Цены на мясную продукцию колхоза выросли в два раза. Урожай реализуется по серым схемам. Судя по возбужденному уголовному делу против Гринева — себе в карман, а не в кассу предприятия. Раньше в колхозе каждая копейка была на счету, шла в развитие хозяйства, совершенствование производства. Мы умножали рабочие места и налоговые отчисления. Сейчас расходование денег — бесконтрольно. Миллионы уходят непонятно куда. На услуги адвокатов и охранников Гринева и содержание других паразитов, пришедших поживиться за счет процветающего бизнеса? Еще полгода и экономика «России» сократится до минимума, если не рухнет вообще. Платить зарплаты станет нечем! А значит, неизбежны увольнения, люди останутся без средств к существованию.

Десятки таких же, как наш, многоотраслевых градообразующих колхозов со множеством рабочих мест уже исчезли с хозяйственного горизонта в результате обмана колхозников. Или превратились в узкоспециализированные хозяйства с небольшими, по 100-150 человек, коллективами. Остальных выбросили на улицу, не рассчитавшись ни за пай, ни за многолетний труд. Легкомыслие пайщиков, поверивших в лживые посулы про золотые горы, запустило необратимые процессы. Но «Россию» мы еще можем спасти!

17 сентября состоится очередное собрание уполномоченных. Я прошу вас помнить, что оно, как и другие, прошедшие с момента моего отстранения, - незаконно. А потому призываю проигнорировать его. Не участвуйте в срежиссированном действе, в котором вам отведена роль статистов. Вы вправе сами решать судьбу «России» как истинные ее хозяева, а не слушать предавших ее за чечевичную похлебку бригадиров.

Мы должны вместе добиться прозрачных выборов. Чтобы собрание коллектива прошло по закону «О сельскохозяйственной кооперации», кандидаты в председатели смогли свободно прийти и изложить свои позиции. Чтобы голоса были честно посчитаны. Если люди прозрачно проголосуют против меня за более достойного кандидата - уйду без всякого сопротивления.

Не поддавайтесь на манипуляции бригадиров. За их спиной стоят циничные рейдеры. Будьте благоразумными, не верьте в популистские обещания. Посмотрите в лицо реальности: в колхозе нужно срочно наводить порядок, чтобы не допустить его банкротства. Запускать легальную экономическую деятельность, а не участвовать в серой. С нее будут кормиться только те, кто ближе к деньгам и кому обещан жирный кусок за содействие, а простые труженики не получат ни нормальных зарплат, ни отчислений в фонды, ни пенсий, ни других социальных выплат. Я уже не говорю про возможность продать свой пай за справедливую рыночную цену.

У каждого пайщика «России» должен быть выбор, возможность получить за пай достойные их тяжелого труда деньги. Но рейдеры хотят забрать все бесплатно, просто запретив людям распоряжаться своим имуществом в нарушение законов Российской Федерации.

Уборка завершена, но как будут продавать урожай, если все сделки незаконны? Фото: Виталий КЛИМОВ

Я хочу обратиться ко всем работникам и пайщикам СПК «Россия»: не дайте обманщикам диктовать вам свои условия, навязывать выгодные им пункты голосования. Повестка собрания 17 сентября направлена на то, чтобы лишить вас законного права распоряжаться паями, получить за них рыночную цену, которую Гринев и стоящие за ним кукловоды платить не желают. Они думают забрать хозяйство за шапку сухарей, которые раздали за лояльность тем, кто теперь с трибуны учит вас, как поступать.

Не нужно бояться сказать «нет» и воспринимать всерьез угрозы. Сегодняшнее «руководство» никого не вправе увольнять. Тем более - распоряжаться тем, что по праву принадлежит не им. Все их управленческие решения — вне закона, запрещены судами, а значит, их элементарно оспорить.

Я честно работал на пользу хозяйства все эти годы, мне не за что стыдиться перед односельчанами. Сегодня я хочу только одного - чтобы наше детище, «Россию», не разграбили и не пустили с молотка. Но защитить наше предприятие мы можем только вместе!

Законный председатель СПК племколхоз «Россия» Сергей Пьянов.

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