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Общество8 сентября 2021 15:55

В Ставрополе школьный класс закрыли на карантин из-за коронавируса

У ученика 3-го класса обнаружена коронавирусная инфекция
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В понедельник, 6 сентября ребенок сдал тест на обнаружение COVID-19. Сегодня, 8 сентября диагноз подтвердился

В понедельник, 6 сентября ребенок сдал тест на обнаружение COVID-19. Сегодня, 8 сентября диагноз подтвердился

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе в гимназии № 12 один из третьих классов полностью перевели на дистанционное обучение. Дело в том, что один из учеников заразился коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту «КП-Ставрополь» сообщил собственный источник.

По словам собеседника издания, ранее у этого ребенка болела мама, у которой также был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Мальчик по этой причине две недели находился на самоизоляции дома.

В понедельник, 6 сентября 2021 года, ребенок сдал тест на обнаружение COVID-19. 8 сентября диагноз подтвердился.

Весь класс с 8 по 17 сентября (включительно) отправили на дистанционное обучение. А их классного руководителя – на удаленную работу. Учительница будет проводить уроки в режиме онлайн.

В Ставрополе на сегодняшний день число зараженных COVID-19 достигло 15 271. За сутки диагноз подтвердился у 68 человек.

К 8 сентября Ставрополь – лидер по числу заболевших коронавирусной инфекцией в крае. Всего в нашем регионе за вчерашний день заразились 356 человек. Число заболевших достигло 78 076. За сутки скончался 21 пациент. А за весь период – 2499.

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