На Ставрополье 195 916 жителей 60+ сделали прививку против COVID-19

Количество людей 60+ получивших вакцину на сегодняшний день на Ставрополье составляет 195916 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Причем за сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 961 человек.

На сегодняшний день в Ставрополе больше всех зараженных коронавирусом. За сутки там заболело 68 человек.

А за весь период пандемии – 15271. В Красногвардейском округе – 23 случая зафиксировано за сутки. Еще 20 человек заболели за вчерашний день в Апанасенковском районе.