На Ставрополье остаток вакцины на 8 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 235974 доз, а по второму 154637 дозу.

Количество людей 60+ получивших вакцину в регионе составляет 195916 человек, причем за сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 961 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Напомним, на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 356 человек. Число зараженных в регионе достигло 78076.

За вчерашний день победить болезнь смогли 222 пациента, а за весь период пандемии – 63562. Об этом 8 сентября сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

К сожалению, зарегистрированы и новые летальные исходы. За вчерашний день скончался 21 человек. - Родным скончавшихся пациентов — глубокие соболезнования, - обратился к ним Владимир Владимиров.