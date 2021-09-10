На Ставрополье нашли 3,6 тысячи «скрытых» долларовых миллионеров

Владельцы люксовых авто не доверяют капиталы банкам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ставропольский край признали регионом «скрытого богатства». В регионе насчитывается более 3,6 тысяч долларовых миллионеров, которые предпочитают не афишировать свое состояние, а накопления не хранят в банках.

К такому выводу пришли аналитики «Сколково», которые посчитали количество долларовых миллионеров в регионах страны. В основу анализа легли данные по количеству оформленных дорогих автомашин.

Исходным показателем стало общее число долларовых миллионеров в стране по оценке банка Credit Suisse, методология которого учитывает все активы. Количество миллионеров по регионам подсчитывалось по косвенным признакам - количеству стоящих на учете дорогих машин, которые принадлежат физическим лицам. Учитывались машины стоимостью от 3 млн. рублей, попадающие под повышенное налогообложение. В 2020 году таких авто насчитывалось 210,8 тыс. по всей стране, при этом 81,7 тыс. приходится на Москву и область.

Также эксперты проанализировали охват услуг private banking по регионам. Отмечается, что персональным банковским обслуживанием пользуются лишь 15–17% миллионеров.

Анализируя полученные данные, специалисты бизнес-школы«Сколково» выявили своего рода «аномалии» в ряде регионов, в том числе и на Ставрополье: высокое число люксовых авто и низкий охват private banking.

- В Ставропольском крае на одного клиента private banking приходится свыше 50 дорогих автомобилей, - сообщает РБК со ссылкой на аналитиков «Сколково».

Такая аномалия, судя по всему, говорит о том, что ставропольские долларовые миллионеры предпочитают оставаться «в тени» и не доверяют свои деньги банкам.

- Вероятно, они держат деньги в бизнесе, а ликвидные средства — в наличных, либо в других регионах, отмечают авторы исследования, называя Ставрополье регионом «скрытого богатства».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько миллиардеров проживает в Ставропольском крае

Налоговики рассказали, сколько зарабатывают самые богатые жители региона (подробнее).