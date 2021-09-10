В школе Дагестана вместо антисептика для рук налили сильный химикат

Родители пытались вернуть нормальный вид одежде, но не вышло. Фото: соцсети

В одной из общеобразовательных школ Дагестана по ошибке вместо антисептика налили сильное химическое средство "Белизна". Дети приходили в школу, меряли температуру и пользовались веществом, разъедающим кожу и ткань.

К счастью, администрация быстро сориентировалась и отправила детей мыть руки. По словам учеников и их родителей, никто не пострадал, однако потери все же есть: школьная форма оказалась испорчена. Рукава фирменных кофт все покрылись белыми пятнами.

В школе сообщили, что будут постепенно возмещать ущерб за испорченную форму.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о скандале вокруг еще одной дагестанской школы, заместитель директора которой запретил девочкам учиться без покрытой головы. Мужчина стоял на входе в учреждение и буквально разделял учениц на "правильных" и "неправильных".

В поведении зама увидели превышение полномочий и выдали приказ об увольнении. Инцидент вызвал бурную реакцию дагестанской общественности: кто-то поддержал мужчину, кто-то встал на сторону детей.

По мнению некоторых жителей республики, любые девочки-мусульманки обязаны всегда покрывать голову платком или косынкой. С ними не согласились другие интернет-пользовали и родители пострадавших детей. Они заметили, что в школе не прописано в правилах обязательное ношение косынки, а лишать ребенка права на бесплатное образование - противозаконно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если мусульманки, то ходите в платках»: в Дагестане школьницам запретили приходить на учебу без косынок

Замдиректора школы не разрешил ученицам без головного убора приступать к занятиям (подробнее).