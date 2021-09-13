В Дагестане первокурсник напал с ножом на дразнившего его студента

Конфликт студентов закончился поножовщиной. Фото: сайт Технического колледжа Махачкалы

В Махачкале 16-летний студент-первокурсник Технического колледжа напал с ножом на 17-летнего однокурсника. ЧП произошло в разгар учебного дня 13 сентября 2021 года у входа в учебное заведение.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», парень не смог стерпеть насмешек из-за его картавости. Сначала между парнями началась словесная перепалка, потом в ход пошли кулаки. Закончилось все поножовщиной. Оскорбленный студент достал нож и нанес оппоненту удар в ногу, после чего сбежал.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Пострадавшего на скорой доставили в больницу.

- Парень госпитализирован,- рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе МВД по Дагестану. - Он находится в состоянии средней тяжести, так как потерял много крови.

Нападавшего разыскивает полиция, ему предстоит объяснить наличие у него холодного оружия, а также ответить за содеянное по закону.

- Нападавший объявлен в розыск, - отметили в ведомстве. - На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, опрашиваются свидетели и сотрудники колледжа. Проводится сбор материала по делу.

В Министерстве образования Дагестана отметили, что в курсе произошедшего и проводят проверку, а также объяснили, как организована охрана в колледжа.

- В колледже, конечно, есть охрана, но студентов не досматривают особо, - пояснили в ведомстве. - Металлодетектора там нет, объект не режимный.

В самом колледже пока никак не комментируют ситуацию. Известно, что парни, между которыми произошел конфликт, учатся по специальности право и организация социального обеспечения.

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