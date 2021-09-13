Смотрел, как задержанного бьют шокером: полицейскому на Ставрополье грозит статья

На сотрудника, бившего правонарушителя током, заведено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело о пытках в отделении полиции Солнечнодольска обрастает новыми подробностями. На сотрудника, который стал свидетелем происшествия, могут завести уголовное дело, передает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

8 февраля 2021 года участковый, капитан полиции Павел С. силой доставил в отделение Сергея С., который буянил на улице и оскорбил полицейского. Пьяного мужчину пристегнули наручниками к скамье и стали бить электрошокером. Пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю сообщала, что потерпевшего ударили током не менее 15 раз. Источник издания уточнил, что травмы были обнаружены на груди, пояснице и ягодице (левой - если быть еще точнее).

Летом стало известно, что против Смирнова было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщило, что начало служебную проверку, в ходе которой был обнаружен еще один виновный.

- Сержант полиции Евгений М. не пресек неправомерные действия подозреваемого. В действиях полицейского усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "Халатность". Материалы уже направлены в следственные органы, - сообщил собеседник "КП-Ставрополь".

Павел С.

По информации источника, у потерпевшего Сергея С. богатая криминальная биография. Впервые он был осужден за кражу еще в 2002 году - когда ему было 17 лет. Затем его в 2008 году приговорили к 3,5 годам лишения свободы за разбой, но через два года - выпустили за хорошее поведение.

Ненадолго. Потому что через восемь месяцев его на четыре года отправили в колонию строгого режима. Сергей сорвал с груди пенсионерки 1933 года рождения мешочек, в котором были телефон за 500 рублей и 6,5 тысяч рублей. Кроме того, у Сергея остаются непогашенными две судимости - за причинение тяжкого вреда здоровью (избил мужчину на лестничной площадке) и за грабеж.

Уже через месяц после инцидента он, будучи пьяным, пытался вытащить свою мать из полицейской машины. Женщина запаниковала, что неизвестные стучались к ней в дверь, и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Как отметил источник "КП-Ставрополь" в суде, в момент дебоша ее опрашивали по этому вызову в служебном авто. Думая, что неизвестные - это те самые полицейские (против Сергея велось следствие по делу об оскорблении представителей власти - Прим.), он начал бить по машине и через окно доставать мать. За правонарушение его арестовали на пять суток. Всего за три года у него не менее восьми пяти приводов.