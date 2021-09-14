Герой мема про Мурада из такси задержан в Дагестане с девушкой

Исрапил Рамазанов, он же Мурад. Фото: YouTube

Дагестанец Исрапил Рамазанов, ставший популярным как Мурад после видео с таксистом Вадимом, снова в центре скандала. Мужчину задержали в Махачкале, он был доставлен в районное РОВД. Видео из отдела полиции публикуют пользователи TikTok.

Причина задержания пока не известна. На видео Мурад конфликтует с некой девушкой.

Рамазанов стал известным после ролика блогера Вадима Иванова, который, работая таксистом, снимает свои поездки на камеру. Дагестанец Мурад ехал с друзьями, в конце пути он заявил, что им надо сходить за деньгами и что они обязательно вернутся. Водитель не поверил компании, и пассажир, ехавший на переднем сидении, согласился остаться, пока не принесут оплату. После долгого ожидания стороны сошлись на том, что Мурад отправит деньги по номеру телефону через несколько часов. Но этого так и не произошло.

Помирить Иванова и Рамазанова пытался блогер Асхаб Тамаев. Личной встречи так и не получилось - только отдельные интервью и звонок по телефону. Блогер заявил, что на нерадивом пассажире он заработал больше трех миллионов просмотров и несколько часов бесплатного пользования сервисов.

Мурад признался, что ехал с прогулки. Пассажир оправдывался тем, что забыл, какой номер телефона принадлежит Вадиму Иванову.

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