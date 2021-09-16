Суд продлил арест главе УГИБДД Ставрополья Сафонову по делу о крупных взятках

Массовые задержания в краевом УГИБДД прошли в середине лета Фото: Олег ЗОЛОТО

Ессентукский городской суд продлил арест начальнику управления ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову.

Напомним, его задержали по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей. Об этом сообщил собственный источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах. В итоге Сафонову продлили арест на три месяца, до 19 декабря 2021 года.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что Ессентукский городской суд продлил меру пресечения для трех фигурантов дела о взятках в УГИБДД Ставрополья. Александр Аржанухин, Евгений Сотников и Виталий Мельчиков арестованы до 19 декабря.

Массовые задержания в краевом управлении ГИБДД прошли 20 июля в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, ОПГ под руководством экс-начальника УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова изготавливали пропуска. Эти пропуска продавали людям, осуществляющим грузоперевозки зерновых культур.

Так, вышеперечисленные документы позволяли грузовикам беспрепятственно миновать стационарные и передвижные посты ГИБДД с нарушением административного законодательства.

Фигурантами дела стали семь человек, среди которых - сам Сафонов, бывший руководитель отдела Александр Аржанухин и инспектор Виталий Мельчиков. Группировке инкриминируют создание ОПС, получение взяток, злоупотребления и превышения.

После возбуждения уголовного дела против верхушки УГИБДД Ставрополья в отставку ушел глава ГУ МВД по краю Сергей Щеткин.