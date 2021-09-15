Трем фигурантам дела о взятках в УГИБДД Ставрополья продлили арест

Арест продлен до декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ессентукский городской суд продлил меру пресечения для трех фигурантов дела о взятках в УГИБДД Ставропольского края. Александр Аржанухин, Евгений Сотников и Виталий Мельчиков арестованы до 19 декабря.

Массовые задержания в краевом управлении ГИБДД прошли 20 июля в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие сообщало, что ОПГ под руководством бывшего начальника УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова изготавливали пропуска, которые продавали лицам, осуществляющим грузоперевозки зерновых культур. Эти документы позволяли грузовикам беспрепятственно миновать стационарные и передвижные посты ГИБДД с нарушением административного законодательства.

Фигурантами дела стали семь человек, среди которых - сам Сафонов, бывший руководитель отдела Александр Аржанухин и инспектор Виталий Мельчиков. Группировке инкриминируют создание ОПС, получение взяток, злоупотребления и превышения.

- Несмотря на масштабность и сложность (одновременно 53 обыска, в том числе у 29 сотрудников ГИБДД), надо отдать должное профессиональной работе коллег: все прошло без утечек и сбоев, - отмечал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

После возбуждения уголовного дела против верхушки УГИБДД Ставрополья в отставку ушел глава ГУ МВД по краю Сергей Щеткин. Хинштейн заявил, что экс-начальник полиции прикрывал коллегу и давал ему хорошие характеристики, несмотря на скандалы с его подчиненными.

Один из них связан, например, с бывшим начальником отдела ГИБДД по Кочубеевскому району Эдуардом Параскевичем. Мужчину и его подчиненного обвиняют в даче взятки, получении вознаграждения и злоупотреблении должностными полномочиями. Известно, что он помог другу-предпринимателю беспрепятственно провозить песок с карьера. Кроме того, одному взводу приходилось платить мзду за непривлечение к дисциплинарной ответственности.

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