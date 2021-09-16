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Происшествия16 сентября 2021 17:36

В Махачкале школьники отравились газом из баллончика, купленного учеником для самозащиты

Старшеклассник приобрел перцовый аэрозоль во время перемены между уроками
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Ученик рассказал полицейским, как все произошло

Ученик рассказал полицейским, как все произошло

Слезоточивый газ в школе Махачкалы распылил старшеклассник, купивший баллончик для самозащиты во время перемены между уроками.

Как отмечает министр образования и науки Дагестана Яхъя Бучаев, у девятиклассника был конфликт с подростками, и на него даже нападали ранее. Поэтому юноша купил себе баллончик со слезоточивым газом и стал носить карманное средство для обороны с собой.

- Ученик, который распылил газ в школе, заявил, что эта была случайность. Он распылил газ, когда хотел проверить баллончик. Затем попросил своего знакомого спрятать его. Тот попытался сделать это в туалете, где тоже случайно нажал на кнопку, - добавил глава республиканского Минобра.

- На перемене я пошел в магазин. Взял баллончик за 250 рублей, спрятал и вернулся в школу. Пошел к запасному выходу. Проверил состав и дальность действия баллончика. Потом подошел одноклассник и попросил его. Я отдал. Струя попала мне в лицо, я пошел умываться. Когда вернулся, всех уже эвакуировали, - так все было со слов самого старшеклассника, с которым уже пообщались полицейские.

Отмечается, что за продажу перцового аэрозоля ребенку обещают привлечь к ответственности продавца. Как известно, покупать, носить и использовать баллончик со слезоточивым газом могут только совершеннолетние граждане.

Напомним, что после распыления газа в школе пострадали 25 детей в возрасте от 6 до 15 лет - ученики разных классов, а еще учительница. По данным Минздрава Дагестана, 21 ученик госпитализирован. Их жизням ничего не угрожает. Ранее «КП» писала, что трое оказались в реанимации. Так вот благодаря своевременно оказанной помощи их перевели в отделение терапии.

Со старшеклассниками в отделе полиции работает инспектор по делам несовершеннолетних. Следственные органы завели по факту случившегося уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц».

Что произошло в школе Махачкалы со слов старшеклассников

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