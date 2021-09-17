В Махачкале из медресе в больницу доставлены 30 человек с признаками отравления

Участников трапезы доставили в больницу на "Скорой помощи" Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Махачкале из медресе в больницу доставлены 30 человек с признаками острой кишечной инфекции. Среди госпитализированных числятся 20 детей.

Инцидент произошел в пятницу, 17 сентября, во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда. Праздник отмечали в столовой при медресе. Как стало известно «КП-Северный Кавказ», большинство присутствующих на трапезе резко почувствовали недомогание. У некоторых началась рвота.

Прибывшие в медресе врачи «скорой помощи» доставили участников трапезы в инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно- венерологический диспансер».

- Состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе республиканского Управления Роспотребнадзора. - Незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага.

В ведомстве отметили, что на данный момент взяты пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды.

- Проводится обследование заболевших и контактных и лиц, участвовавших в приготовлении пищи, - добавили в ведомстве.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Махачкале более 20 учеников средней школы № 36 попали в больницу из-за отравления неизвестным газовым веществом. Трое из них находились в палате интенсивной терапии.

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