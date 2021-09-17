В КЧР завели уголовное дело против гида, во время экскурсии которого погибли две туристки

Гиду, организовавшему экскурсию к леднику, грозит уголовная ответственность. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего гида, который организовал экскурсию к Алибеку, где в результате схода ледника погибли две туристки. Жителя Сары-Тюз подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.

Напомним, ЧП произошло 14 сентября 2021 года в Алибекском ущелье, куда отправилась группа туристов в сопровождении жителя КЧР. Мужчина, по версии следствия, не имел прав на предоставление туруслуг и, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья людей, организовал экскурсию к леднику. Когда туристы находились у Алибека, от ледника откололась глыба льда и рухнула на людей. Погибли две туристки, еще одна получила серьезные травмы.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по КЧР.

Гиду может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку после происшествия в горах.

Ледник Алибек площадью 972 гектара и длиной 4,6 км считается самой доступной природной наледью в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесии. Панцирь ледника покрыт трещинами глубиной до 60 метров.