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Происшествия17 сентября 2021 9:40

Шокирующие кадры избиения мачехой двух девочек изучает прокуратура Чечни

По вскрытым нарушениям законов будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям

Фото: Александра БУДАЕВА

В сети появилось видео с шокирующими кадрами. На них – избитые девочки с многочисленными травмами и, по всей вероятности, шрамами. Выяснилось, что события происходят в Грозном.

На кадрах – малолетние жертвы мачехи, которая, по предварительной версии, и издевалась над детьми. Однако, все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Так, прокурор Чеченской республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по распространенным в соцсетях сведениям о жестоком обращении мачехи с малолетними девочками в Грозном.

- В ходе надзорных мероприятий предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, причины и условия ему способствовавшие, дать оценку надлежащему исполнению субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних полномочий по своевременному выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, - прокомментировали в республиканском надзорном ведомстве.

Там же и добавили, что по вскрытым нарушениям законов будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Медики осматривают раны девочки, пострадавшей от мачехи в Чечне
Видео: прокуратура ЧР

Ранее «КП-Ставрополь» писала историю про искалеченную мачехой девочку по имени Аиша. Напомним, 7-летняя Аиша Ажигова попала в больницу в июле 2019 года.

На теле ребенка обнаружили многочисленные травмы: ушибы, ожоги, ссадины. Девочке экстренно сделали операцию в Ингушетии, а потом перевезли в Москву.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Аише, к сожалению, пришлось ампутировать правую руку.

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