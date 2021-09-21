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Происшествия21 сентября 2021 7:00

В сгоревшей гостинице в Дагестане нашли трупы двух мужчин

Из-за пожара пять человек попали в больницу, еще один - в реанимацию
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Фото с места: УМЧС по РД

Фото с места: УМЧС по РД

В городе Хасавюрт загорелась двухэтажная гостиница с мансардой. В ходе тушения пожара были найдены тела двух погибших мужчин, передает пресс-служба УМЧС по Республике Дагестан.

Фото с места: УМЧС по РД

Фото с места: УМЧС по РД

Сообщение о пожаре поступило в экстренную службу в 4:12. Спасатели эвакуировали из здания 19 человек. Пятеро из них были доставлены в городскую больницу с различными травмами, одного пострадавшего экстренно перевели в реанимацию. Среди раненых есть женщина 1983 года рождения. Отмечается, что детей среди госпитализированных нет.

Фото с места: УМЧС по РД

Фото с места: УМЧС по РД

Тушение шло больше часа. К пяти утра удалось локализировать пожар, а к шести часам - полностью ликвидировать. В ходе работ сотрудники МЧС России нашли два трупа. Причину их смерти будут выяснять.

Фото с места: УМЧС по РД

Фото с места: УМЧС по РД

На вызов приезжала бригада из 54 человек и 21 единицы техники.

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