Путин прокомментировал уверенную победу Кадырова, набравшего 99,7% голосов

Фото: https://vk.com/ramzan

На встрече с лидерами партий Владимир Путин в онлайн-режиме поздравил их с победой на выборах. Отдельно глава государства прокомментировал победу на региональных выборах чеченского лидера Рамзана Кадырова. Он набрал 99,7% голосов при участии 714 109 избирателей, что составляет 94,61% от общего числа включенных в списки.

Президент, обращаясь к Кадырову, заметил, что результаты избирательной кампании в Чечне могут кому-то показаться нереалистичными. Однако если взглянуть, какой была республика до того, как ее возглавил Рамзан Кадыров, в таком случае «результат голосования будет понятен».

Напомним, что на выборах главы Чечни 2021 Кадыров установил новый рекорд по числу отданных за его кандидатуру голосов.

После подсчета 100% протоколов с огромным отрывом от соперников чеченский лидер был переизбран. В текущем году он набрал 99,7% голосов. А на выборах в 2016 году - 97,94% голосов при явке почти в 95% избирателей.

Заметим, что на пост руководителя республики претендовали еще двое - депутат парламента Чечни Халид Накаев и заместитель главы администрации Кадырова Иса Хаджимурадов. Первый набрал 0,12% голосов, а Хаджимурадов - 0,15%.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни 2021 с новым рекордом

Он получил 99,7% голосов избирателей (подробнее)