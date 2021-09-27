Создателю «групп смерти» со Ставрополья вынесли приговор по первому делу

Подсудимого задержали, когда ему было 16 лет. А осудили - когда исполнилось 19 Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Ессентуков Богдан А. получил срок по первому уголовному делу о создании "групп смерти". Молодого человека обвиняли в склонении к суициду и организации соответствующей деятельности, сообщил источник "КП-Ставрополь" в суде.

- Осенью 2018 года гражданин создал во ВКонтакте игру, суть которой сводилась к выполнению зданий, направленных на нанесение телесных повреждений. Окончание игры должно было стать самоубийство. В чатах А. размещал информацию о способах суицида и одобрительно высказывался о самоубийствах и смерти в целом, - рассказал собеседник издания.

Чтобы вступить в игру, пользователи выставляли на своих страницах знаки сообщества. Следом Богдан А. отправлял подростку задания, о выполнении которых надо было отчитываться в фото- или видеоформате.

Ставрополец пытался сделать свою игру массовой. Для этого через 150 фейковых аккаунтов рассылал по городским сообществам разных регионов предупреждения о "создании опасной группы для подростков", тем самым подогревая к ней интерес и делая себе рекламу.

Фейковые посты, придуманные Богданом А. Фото: vk.com/molbez

Правоохранительные органы быстро заметили странное сообщество и задержали Богдана - на тот момент ему было всего лишь 16 лет. Против него возбудили уголовное дело. Расследование осложнялось поиском потерпевших, но за два года нашлось шесть граждан от 14 до 18 лет.

- Он несколько месяцев тихо сидел под подпиской о невыезде, но в апреле 2019 года, находясь под следствием, продолжил. Его взяли во второй раз, вменили дополнительные пункты 110 статьи ("Доведение до суицида" - Прим.) и отправили в СИЗО. Через три недели отпустили под домашний арест, а еще через год - под обязательство о явке, - рассказывал корреспонденту "КП-Ставрополь" основатель проекта "Молодежная служба безопасности" Леонид Армер.

В апреле 2021 года дело Богдана передали в Пятигорский городской суд. Его приговорили к 3,5 годам общего режима. В течение шести лет парню запрещено заниматься администрированием сайтов.

Адвокат подсудимого обжаловал решение суда, передает источник "КП-Ставрополь".

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Пока шло следствие по первому делу, казалось, что молодой человек полностью отошел от деструктивных идей. Но в начале 2021 года в ходе мониторинга была установлена новая активность его "групп смерти".

- Подняли материалы и обнаружили, что подготовку или попытки к возвращению он начал еще 3 января 2021 года, когда создал ряд групп и каналов. И то, что мы в феврале приняли за его последователей, тоже оказалось было связано с ним, но он тогда почему-то прекратил, - рассказывал Армер.

Переписки Богдана А. Фото: vk.com/molbez

В мае Богдан в чате заявил о "возрождении легенды". Через месяц два участника игры из Липецкой области погибли с разницей в два дня. Парня задержали по обвинению в убийстве. Но собеседники "КП-Ставрополь" указывали, что статью во втором деле должны переквалифицировать из 105 ("Убийство") в 110 ("Доведение до самоубийства"). Расследование продолжается, максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.

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