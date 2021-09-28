Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в Махачкале

Прокуратура начала проверку по данному факту. Фото: скриншот видео с места ЧП

Инцидент случился около 04:30, 28 сентября, в частном жилом доме в Махачкале. Там взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, после взрыва возгорание не последовало. Ударной волной в здании частично повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены. В происшествии пострадали пять человек, среди них трое детей.

Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в реанимацию.

Самой старшей девочке – 14 лет. Она находится в ожоговой реанимации, угрозы жизни нет. Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», еще двое детей – находятся в состоянии средней тяжести.

Все пострадавшие - под наблюдением медиков в ожоговом центре Республиканской клинической больницы в Махачкале.

Прокуратура после взрыва газа в Махачкале проверит обеспечение надлежащего содержания и обслуживание газового оборудования. Об сообщает пресс-служба республиканского ведомства. Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в ставропольском городе Изобильный в пятиэтажном доме произошел взрыв газа. В происшествии пострадал 27-летний мужчина. Его доставили в больницу. Всего разрушены 15 квартир, весь первый подъезд оказался непригодным для жизни.

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