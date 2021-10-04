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Происшествия4 октября 2021 13:08

Бизнесмен, получивший шесть лет за гибель ребенка в ДТП на Ставрополье, снова спорит с судом

После первой жалобы на приговор Кантемиру Б. ужесточили наказание
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Илье на момент смерти было 15 лет

Илье на момент смерти было 15 лет

Представители ставропольского бизнесмена Кантемира Б. (имя изменено - Ред.), сбившего насмерть 15-летнего парня Илью Никишина, опять оспорили приговор. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказали источники в правоохранительных органах.

- Жалоба адвоката поступила, ее приняли к рассмотрению. Дело будут, скорее всего, слушать в Третьем апелляционном суде, - сказал собеседник издания.

30 июля 2020 года, в районе 20 часов, тонированная "Приора" (пленку с которой сняли до приезда полиции), двигаясь между хутором Перевальный и селом Нагутским под Минводами, насмерть сбила Илью. Водитель, выехав на встречную полосу, не заметил мальчика - на нем якобы не было светоотражателей, хотя тот шел с велосипедом, на котором стояли целые катафоты.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Погибший в ДТП с тонированной "Приорой" Илья

Погибший в ДТП с тонированной "Приорой" Илья

Следствие возбудило уголовное дело, но сначала фигурантом был человек, который приехал на место ДТП позже свидетелей. Это 71-летний мужчина по имени Юрий (имя изменено - Прим.). Почти три месяца он говорил следователям, что сидел за рулем "Приоры" и не увидел Илью в сумерках. Хотя свидетели - друг Ильи, который шел с ним в момент аварии, и остановившиеся односельчане - указывали на другого человека. Только в октябре 2020 года полиция объявила в розыск 33-летнего Кантемира Б. - сына Юрия. Эту версию подтвердила запись телефонного разговора друга Ильи с медиками Скорой: в какой-то момент трубку выхватил человек с голосом, как у Кантемира.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

В феврале 2021 года, лишь через полгода, мужчина пришел к полиции с повинной. По его словам, после ЧП он уехал и "зарабатывал, чтобы как-то материально возместить ущерб". Но позвонили родители, и он вернулся. На допросах и в суде Кантемир признал вину.

Правда, обвиняемый надеялся на максимально мягкий приговор. И в первый раз он его получил. По статье ("Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, с оставлением места преступления"), минимальный срок по которой - пять лет, Кантемиру дали три года колонии-поселения. На руку обвиняемому сыграли признание вины, сотрудничество со следствием и заболевание. С таким решением не согласились ни потерпевшие, ни гособвинитель, ни сторона защиты. Краевой суд удвоил срок и ужесточил условия наказания. Вместо колонии-поселения Кантемира посадили в колонию общего режима на 6 лет. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.

"ТЕБЕ НЕ ЖИТЬ"

После приговора Краевого суда между потерпевшими и родственникам Кантемира Б. произошла стычка.

- На апелляцию пришли семья Б. После окончания суда мы расплакались, наш адвокат отвела нас в коридор и не давала выходить на улицу, где стояла родня осужденного. Конвоиры увели его в наручниках, и за ним забежал его отец Юрий*, - рассказывали корреспонденту "КП-Ставрополь" родители погибшего Ильи. - Подошел к Сергею (отец погибшего - Прим.) и говорит: "Ну что, доволен? Сколько ты заплатил?". Начал кидаться. Приставы вывели его на улицу. А на крыльце - толпа! Нас уговаривали дождаться их отъезда, но а что нам сидеть? Мы в соседних селах живем, через них нам придется ехать домой. [...] Когда мы вышли, Юра снова подбежал, замахнулся и сказал: "Тебе не жить, я ни перед чем не остановлюсь!". Его дочка тоже кидалась: "Это последнее, чему ты радуешься". Приставы нас сопроводили до машины, а Юра бежал рядом и махал чем-то.

Никишины написали заявление в полицию. Проверкой занялся ставропольский сотрудник, который ограничился только общением с теми, на кого написано заявление. Они ответили, что расправой не угрожали. И дело не возбудили. Судебные приставы в ходе проверки опрошены не были; камеры, установленные в Краевом суде, не просмотрены.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

- Сейчас нас не трогают, - делятся Никишины. - Но от этого спокойней не стало. Еще и пересмотр дела.

ПАРУ СЛОВ ОБ ОБВИНЯЕМОМ

По бумагам, Кантемир Б. - бизнесмен. Но вверенное хозяйство, со слов местных, ведет пожилой отец, а сын нигде не работает. Источники "КП-Ставрополь" сообщали, что у мужчины больше десятка штрафов за нарушение ПДД (на 10 тысяч рублей). Причем пять из них были заработаны после ДТП - в период с сентября по декабрь 2020 года.

Для Кантемира это не первое уголовное дело. В 2013 году Кантемира и еще двух парней приговорили к условным срокам за самоуправство. Друзья силой отняли у работника РЖД 10 тысяч рублей, которые ранее одалживал один из них. Судимость погашена, но народная молва осталась.

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