Гигантский мотылек отложил начало матча "Ахмат"-"Спартак"

Скрин-фото: видео от FC Spartak Moscow
В Грозном запланированный на 19:00 часов 3 октября футбольный матч клубов "Ахмат" и "Спартак" стартовал не по графику. Пришлось задержать начало десятого турнира Российской Премьер-Лиги, потому что на газоне оказался некстати...гигантский мотылек! Незваного гостя удалили с поля деликатно.
Скрин-фото: видео от FC Spartak Moscow
Защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия аккуратно взял насекомое в ладони и унес в сторону зоны для болельщиков. Пока футболист "Спартака" бежал через поле, комментаторы терялись в догадках: "Лягушка?", "Летучая мышь?". И понимали только одно: "Что-то живое!". Лишь когда камеру направили на совок в руках подоспевшего к игроку юноши, в который Джикия опустил мотылька, стало ясно, ради кого проходила вся эта спасательная операция.
Скрин-фото: видео от matchtv.ru
Напомним, что на счету "Спартака" 13 очков. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ахмат" же разместился на 11 строчке с 12 баллами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболисты "Ахмата" извинились за массовую драку своей молодежи с судьей
Трех игроков отстранили от тренировок и сборов (подробнее)