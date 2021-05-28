Футболисты "Ахмата" извинились за массовую драку своей молодежи с судьей

КДК РФС еще не вынес свое решение по инциденту. Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

Руководство "Ахмата" извинилось за массовую драку в матче своей молодежной команды с "Локомотивом". Обращение выпустили на официальном сайте футбольного клуба.

- Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева [...] Также игроки не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды. Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле.

Клуб пока не принял решение, когда вернет футболистов в команду.

Напомним, 27 мая в Грозном на 83-й минуте матча молодежного чемпионата России по футболу случилась массовая драка. Арбитр Максим Чембулатов показал Лечи Садулаеву вторую желтую карточку, с чем не согласились его друзья Джакуев и Ибишев. Завязалась потасовка. Все три игрока были удалены с поля. Инцидент еще не рассмотрели в КДК РФС.

Матч закончился разгромной победой москвичей 5:1. Это был последний тур молодежного чемпионата России. В своей группе "Локомотив" занял пятое место, а "Ахмат" - шестое: между командами семь очков.

Отметим также, что это второй в сезоне случай, когда на матче молодежки грозненцев ударили судью. В октябре 2020 года пострадал арбитр Богдан Головко, судивший игру местной команды со "Спартаком". Нападавшим оказался болельщик. Клуб извинился за тот инцидент.

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