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Экономика8 октября 2021 20:25

Каспийское стекло: европейское качество, защита от солнца, энергосбережение

Продукция предприятия известна и популярна на Северном Кавказе и Юге России
Источник:kp.ru
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Фото: salstek.ru

Фото: salstek.ru

Производственная мощность предприятия ООО «Салаватстекло Каспий» составляет 600 тонн стекломассы в сутки.

Фото: salstek.ru

Фото: salstek.ru

Предприятие выпускает свыше 20 млн м2 бесцветного листового стекла в год марок М1 и М0 флоат-методом.

Фото: salstek.ru

Фото: salstek.ru

Помимо высокого качества выпускаемой продукции, которое соответствует мировым стандартам, дополнительным конкурентным преимуществом завода является широкий ассортимент производимых форматов и толщин стекла.

Фото: salstek.ru

Фото: salstek.ru

В 2021-2025 годах планируется выпуск стекла, окрашенного в массе, энергоэффективных видов стекол.

Фото: salstek.ru

Фото: salstek.ru

Такие показатели достигаются за счет тщательного входного контроля сырья, применения современного высокотехнологичного оборудования для выявления дефектов, остаточных внутренних напряжений, контроля геометрических параметров стекла, что также позволяет круглосуточно обеспечивать стабильность качества производимой продукции.

Фото: salstek.ru

Фото: salstek.ru

Завод обеспечивает высокопроизводительными рабочими местами с комфортными и безопасными условиями труда более 400 сотрудников.

Экономика: БизнесПромышленный Дагестан