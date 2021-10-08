Каспийское стекло: европейское качество, защита от солнца, энергосбережение

Фото: salstek.ru

Производственная мощность предприятия ООО «Салаватстекло Каспий» составляет 600 тонн стекломассы в сутки.

Фото: salstek.ru

Предприятие выпускает свыше 20 млн м2 бесцветного листового стекла в год марок М1 и М0 флоат-методом.

Фото: salstek.ru

Помимо высокого качества выпускаемой продукции, которое соответствует мировым стандартам, дополнительным конкурентным преимуществом завода является широкий ассортимент производимых форматов и толщин стекла.

Фото: salstek.ru

В 2021-2025 годах планируется выпуск стекла, окрашенного в массе, энергоэффективных видов стекол.

Фото: salstek.ru

Такие показатели достигаются за счет тщательного входного контроля сырья, применения современного высокотехнологичного оборудования для выявления дефектов, остаточных внутренних напряжений, контроля геометрических параметров стекла, что также позволяет круглосуточно обеспечивать стабильность качества производимой продукции.

Фото: salstek.ru

Завод обеспечивает высокопроизводительными рабочими местами с комфортными и безопасными условиями труда более 400 сотрудников.