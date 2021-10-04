Центральные улицы Махачкалы подтоплены сильным ливнем

Последствия сильного ливня устраняют в Махачкале. Фото: пресс-служба администрации Махачкалы.

Центральные улицы Махачкалы ушли под воду. Центр дагестанской столицы оказался подтопленным сильным ливнем, который обрушился на город 3 и 4 октября. Менее чем за сутки здесь выпало более 77 процентов месячной нормы осадков. Воды собралось столько, что по дорогам и тротуарам потекли бурные реки.

Кадры затопленных улиц горожане активно публикуют в социальных сетях: едва двигающиеся автомобили, люди и специалисты дорожных службы, идущие по колено в воде. К слову, жители Махачкалы сохраняют спокойствие и с юмором реагируют на сюрпризы, которые вот уже несколько дней подбрасывает им погода. Так, в популярном сервисе заказа такси в Махачкале появилась шуточная опция «Заказать лодку», а горожане создают и публикую мемы о затопленных участках города, которые вдруг оказались отрезанными от мира.

Мемы в соцсетях. Фото: социальные сети.

Работники городских служб переведены на усиленный режим работы. Бригады дорожников мониторят состояние ливневок и экстренно устраняют подтопление там, где это необходимо.

- В городе работает 15 бригад, которые мониторят состояние ливнеприемников и устраняют подтопления наиболее проблемных участков – по проспектам Акушинского и Петра Первого, улицам Бейбулатова и М. Азизова. - сообщил начальник отдела по обслуживанию ливневок МБУ «Махачкала-1» Руслан Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, работы экстренные работы будут вестись до улучшения погоды. По прогнозам синоптиков, дожди утихнут лишь к вечеру вторника, 5 октября.

- Все оперативные и аварийные службы города находятся в режиме повышенной готовности и проинформированы о неблагоприятном прогнозе погоды, - пояснили в пресс-службе администрации Махачклаы. - Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать ситуацию под контролем.

Тем временем, в особом режиме работают и энергетики Дагестана. Ранее из-за непогоды без света осталась часть жителей в Шамильском, Тляратинском и Цумадинском районах.

- Работы без перерывов продолжались до тех пор, пока 12 специалистов в составе 3 бригад не устранили все последствия технологического нарушения, - рассказали в пресс-службе Минэнерго Дагестана.

В ведомстве отметили, что энергетики продолжают контроль за состоянием энергообъектов, а ликвидация последствии массовых нарушении электроснабжения находится также на особом контроле Минэнерго и ЖКХ РД.

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