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Общество5 октября 2021 20:23

Чеченский силач голыми руками разнял две газующие "Приоры"

Анзор Сулиманов встал между двумя газующими "Приорами", чтобы доказать свою невероятную силу
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото: стоп-кадр видео с инстаграма Сулиманова

Фото: стоп-кадр видео с инстаграма Сулиманова

В социальных сетях появился видеоролик странного содержания: две "Приоры" давят мужчину, который улыбается и показывает одобрительные жесты. Оказалось, что герой видео - силач из Чечни, который попросил друзей на спор задавить его.

Анзор уже показывал, с какой легкостью таскал автомобили. Теперь он на спор поборолся с газующими "Приорами". Источник: инстаграм Сулиманова

К счастью, обошлось без травм и смертей. Чеченец показывал, как может руками остановить газующие приоры. В итоге все разошлись мирно в хорошем настроении, но вот пользователи сети были сильно удивлены таким испытанием на прочность.

Ранее "КП-Северный Кавказ" уже писала об этом силаче. Его имя Анзор Сулиманов, Его считают двойником американского рестлера Дуэйна "Скалы" Джонсона.

Многие фото Анзора повторяют снимки Дуэйна Джонсона

Многие фото Анзора повторяют снимки Дуэйна Джонсона

Фото: СОЦСЕТИ

Из других подвигов Анзора - он гнет арматуру зубами и снимается в кино в качестве устрашающих громил.

ДРУГИЕ ЧЕЧЕНСКИЕ СИЛАЧИ

Юноша из Чечни по прозвищу "Халк" раскачал и без того гигантскую шею так, что она теперь больше головы. Он признался, что в школе был очень худой и его это не устраивало. Поэтому он решил потратить уйму времени на то, чтобы привести себя в уникальную физическую форму.

Объем его шеи - 54 см, а рук - 48 см. При росте 1,8 м он тогда весил 102 кг. За недетские "габариты" его назвали "Халком".

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Анзор зубами гнет арматуру и соревнуется по силе с автомобилями (подробнее).

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