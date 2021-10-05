Чеченский силач голыми руками разнял две газующие "Приоры"

Фото: стоп-кадр видео с инстаграма Сулиманова

В социальных сетях появился видеоролик странного содержания: две "Приоры" давят мужчину, который улыбается и показывает одобрительные жесты. Оказалось, что герой видео - силач из Чечни, который попросил друзей на спор задавить его.

К счастью, обошлось без травм и смертей. Чеченец показывал, как может руками остановить газующие приоры. В итоге все разошлись мирно в хорошем настроении, но вот пользователи сети были сильно удивлены таким испытанием на прочность.

Ранее "КП-Северный Кавказ" уже писала об этом силаче. Его имя Анзор Сулиманов, Его считают двойником американского рестлера Дуэйна "Скалы" Джонсона.

Многие фото Анзора повторяют снимки Дуэйна Джонсона Фото: СОЦСЕТИ

Из других подвигов Анзора - он гнет арматуру зубами и снимается в кино в качестве устрашающих громил.

ДРУГИЕ ЧЕЧЕНСКИЕ СИЛАЧИ

Юноша из Чечни по прозвищу "Халк" раскачал и без того гигантскую шею так, что она теперь больше головы. Он признался, что в школе был очень худой и его это не устраивало. Поэтому он решил потратить уйму времени на то, чтобы привести себя в уникальную физическую форму.

Объем его шеи - 54 см, а рук - 48 см. При росте 1,8 м он тогда весил 102 кг. За недетские "габариты" его назвали "Халком".

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Анзор зубами гнет арматуру и соревнуется по силе с автомобилями (подробнее).