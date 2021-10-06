Древняя крепость в Дагестане немного не дождалась ремонта и пала на глазах туристов

Фото: Агентство по охране культурного наследия Дагестана

В Дагестане после продолжительных ливней обрушилась старинная Гунибская крепость. И это случайно снял на видео турист, приехавший в горное село с семьей:

Как видим из ролика, обвал произошел внезапно. Очень повезло водителю, чья легковушка не оказалась под гигантскими кирпичами.

Эту достопримечательность включают практически во все туры по Дагестану. И представляют путешественникам, как сохранившуюся с 19 века часть комплекса крепостных сооружений, где была поставлена точка в Кавказской войне и пленили имама Шамиля.

Согласно постановлению от 15 августа 1975 года, Гунибская крепость находится под государственной охраной как исторический памятник регионального значения. Крепость в федеральной собственности, но вопросы ее содержания должно решать республиканское Росимущество.

Высшая точка Гунибского плато достигает 2351 метра. Фото: Агентство по охране культурного наследия Дагестана

В 2018 году Агентство по охране культурного наследия Дагестана просило передать крепость в пользование администрации Гунибского района. Чтобы можно было силами местных реставрировать стены здешним природным камнем. А еще просили полицию запретить проезд в том районе большегрузам, поскольку те сотрясают по ходу движения основание крепости.

Дыра в стене в 2018 году. Фото: Агентство по охране культурного наследия Дагестана

Этой весной на сайте Агентства по охране культурного наследия Дагестана рассказали о четырех уже обвалившихся участках стены, примыкающей к «Воротам Шамиля» с северо-западной стороны. И проанонсировали долгожданную реставрацию крепости.

- Создание научно-проектной документации по объекту культурного наследия, в соответствии с государственным контрактом, продлится до конца мая 2022 года. Главным архитектором проекта назначена архитектор Алина Зайдуллина, - сказано в сообщении от 9 апреля 2021 года.

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