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Общество6 октября 2021 16:00

Древняя крепость в Дагестане немного не дождалась ремонта и пала на глазах туристов

Реставрация Гунибской крепости - последнего оплота имама Шамиля - была запланирована на 2022 год
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Фото: Агентство по охране культурного наследия Дагестана

Фото: Агентство по охране культурного наследия Дагестана

В Дагестане после продолжительных ливней обрушилась старинная Гунибская крепость. И это случайно снял на видео турист, приехавший в горное село с семьей:

Разрушение древней крепости в Дагестане случайно попало на видео

Как видим из ролика, обвал произошел внезапно. Очень повезло водителю, чья легковушка не оказалась под гигантскими кирпичами.

Эту достопримечательность включают практически во все туры по Дагестану. И представляют путешественникам, как сохранившуюся с 19 века часть комплекса крепостных сооружений, где была поставлена точка в Кавказской войне и пленили имама Шамиля.

Согласно постановлению от 15 августа 1975 года, Гунибская крепость находится под государственной охраной как исторический памятник регионального значения. Крепость в федеральной собственности, но вопросы ее содержания должно решать республиканское Росимущество.

Высшая точка Гунибского плато достигает 2351 метра. Фото: Агентство по охране культурного наследия Дагестана

Высшая точка Гунибского плато достигает 2351 метра. Фото: Агентство по охране культурного наследия Дагестана

В 2018 году Агентство по охране культурного наследия Дагестана просило передать крепость в пользование администрации Гунибского района. Чтобы можно было силами местных реставрировать стены здешним природным камнем. А еще просили полицию запретить проезд в том районе большегрузам, поскольку те сотрясают по ходу движения основание крепости.

Дыра в стене в 2018 году. Фото: Агентство по охране культурного наследия Дагестана

Дыра в стене в 2018 году. Фото: Агентство по охране культурного наследия Дагестана

Этой весной на сайте Агентства по охране культурного наследия Дагестана рассказали о четырех уже обвалившихся участках стены, примыкающей к «Воротам Шамиля» с северо-западной стороны. И проанонсировали долгожданную реставрацию крепости.

- Создание научно-проектной документации по объекту культурного наследия, в соответствии с государственным контрактом, продлится до конца мая 2022 года. Главным архитектором проекта назначена архитектор Алина Зайдуллина, - сказано в сообщении от 9 апреля 2021 года.

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