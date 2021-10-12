Комик Лолаева потеряла работу и родину, несмотря на извинения после шуток про осетин

Ариана Лолаева снова извинилась перед земляками. Фото: стоп-кадр видео.

Уроженка Северной Осетии Ариана Лолаева еще раз принесла публичные извинения осетинскому народу за шутки, озвученные ее коллегой Сашей Ни, и со слезами на глазах рассказала о последствиях выступления в юмористическом телешоу Roast Battle-2020 (см. Справку «КП» в конце текста). По словам Лолаевой, она потеряла родину, работу и уважение многих людей.

- Наказание за все это я уже понесла и буду нести дальше, - сказала Лолаева. - Я лишилась работы, от меня отвернулись многие люди. Я потеряла родину, которая всегда была частью меня. - Я никогда не хотела быть плохим примером, никому не желала плохого и никогда никого не хотела обидеть.

Юмористка рассказала, что поняла весь масштаб трагедии после того, как с ней провели беседу.

- Со мной поговорили и объяснили, после чего я осознала весь масштаб трагедии и тот уровень урона, который я нанесла и себе, и близким, и всем тем, кто увидел это видео, - отмечает Ариана. - Это все сугубо по моей вине, неосторожности и ужасающей глупости.

Также она отметила, что не хочет «быть врагом для своего народа», к которому она относится с большой любовью.

- Последнее чего бы я хотела - это быть врагом для своего народа, который я искренне люблю, уважаю и ценю. Я от всей души хочу принести свои искренние извинения, - подытожила Лолаева.

Стендап-комики Лолаева и Ни. Фото: страница Лолаевой в соцсетях.

Следом за Лолаевой вторые публичные извинения принес и Саша Ни.

- Со мной оборвали все связи. У меня нет работы и я полностью раздавлен. Я вынес из это урок, и это будет тянуться за мной всю жизнь. Еще раз прошу прощения у всех, кого я задел, - сказал Саша, отметив, что он «неплохой человек и просто совершил ошибку».

Напомним, Лолаева и его друг-комик попали в эпицентр скандала после того, как видео с их прошлогоднего выступления было опубликовано в осетинском сегменте социальных сетей. На кадрах юморист отпускает «острые» шуточки про осетинские пироги и позволяет себе откровенные высказывания в адрес своей напарницы Арианы. Осетинский народ счел поведение комиков оскорблением. Жители республики заявили о недопустимости такого вольного поведения.

После этого Ни и Лолаева записали обращение с извинениями. В первый раз Лолаева заявила, что не собирается оправдываться.

Кстати, после скандала ролик был удален из открытого доступа, а участники скандала подчистили страницы в социальных сетях, оставив лишь ролики с извинениями.

СПРАВКА «КП»

В описании проекта Roast battle указано, что это - классическая «прожарка» (roast переводится как жарить, battle - сражение, борьба). Такой формат комедийного шоу пришел из Америки. Его смысл заключается в том, что ведущий и участники высмеивают приглашенную известную личность с ее согласия. Они рассказывают неприглядную правду о герое программы, но делают это с юмором.

В Roast battle сначала комики жестко, грубо, но смешно унижают и оскорбляют друг друга, а уже в финале двоим лучшим отдают на растерзание звезду. Победитель вечера, судьбу которого решают зрители в зале, получает приз в 50 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комики Лолаева и Ни извинились за оскорбительные шутки перед жителями Северной Осетии

Стендаперы публично признали свое прошлогоднее выступление не смешным (подробнее).

ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Я поменяюсь»: блогер Красная борода извинился за фото с недостаточно одетыми девушками в Дагестане

Сергей пообещал местным жителям измениться и внутренне, и внешне (подробнее).