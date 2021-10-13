Житель Дагестана из мести за три часа вырезал около 200 овец и коз

Овец на ночь загоняли в чужой сарай. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане ссора соседей в маленьком селении Куитли, где живут всего полсотни человек, закончилась гибелью 240 голов мелкого рогатого скота.

Видео результата кровавой расправы над стадом овец было размещено в дагестанском сегменте социальных сетей. На кадрах - многочисленные тела убитых животных в загоне. Ролик вызвал бурное обсуждение среди местных жителей. Некоторые предположили, что с животными мог расправиться голодный волк, другие посчитали, что перепуганное кем-то или чем-то стадо задохнулось, пытаясь сбиться в кучу от страха. Но, как оказалось, гибель скота - дело рук человека, которому теперь грозит уголовная ответственность.

Полицейские выехали на место происшествия и задержали подозреваемого в расправе над овцами. Им оказался 52-летний местный житель. Животные были убиты в пристройке к его дому и уже в отделе полиции он подробно рассказал о произошедшем.

Оказывается, у мужчины был давний конфликт с соседом - хозяином стада. Мол, тот без разрешения загонял на ночь своих овец в чужой сарай.

- Я несколько раз просил хозяина стада не загонять в мою пристройку овец, - рассказал задержанный. - Он не реагировал на мои просьбы.

Мужчина признался, что не стал идти с заявлением в полицию и не сообщил в сельскую администрацию, а решил действовать наверняка.

- За три часа я зарезал, наверное, около 180 овец, - говорит мужчина, добавив, что делал все один, без помощников.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

- В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили «КП-Северный Кавказ»в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

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