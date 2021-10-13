Макгрегор посоветовал наградить Хабиба медалью "Наложивший в штаны" после шутки про драку в метро

На публикацию Нурмагомедова ответил не только Конор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже все, кому не лень, высказались по поводу неудачной шутки Хабиба Нурмагомедова о ситуации с избиением мужчины в московском метро. Наконец ответил и Конор Макгрегор, к которому было адресовано высказывание.

- Бастрыкин! Где медаль Хабибу за то, что он обделался? Он же постоянно накладывает в штаны, - написал ирландец в Twitter.

Он прикрепил к посту фотографию Хабиба, находящегося в автобусе во время скандального нападения Конора в апреле 2018-го. У него тогда было удивленное, немного испуганное выражение лица.

Скриншот поста Конора

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Хабиб Нурмагомедов опубликовал в сторис фотографию Конора Макрегора и написал: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы". Речь идет о скандале вокруг мужчины, которого очень сильно избили дагестанцы в метро Москвы. Роман Ковалев заступился за девушку и сильно поплатился. Однако позже виновных нашли и серьезно наказали.

Решение о награждении Ковалева медалью "Доблесть и отвага» принял глава Следкома России Александр Бастрыкин. Денежное вознаграждение молодой человек получил по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.

На высказывание Хабиба отреагировал сам Ковалев:

- Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!

Однако другие увидели плохое: депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что сторис опубликовал не сам Хабиб, а его пресс-секретарь без согласования с бойцом. Также она отметила, что это совершенно не смешно.

А российский ветеран ММА Олег Тактаров заявил, что после слов Нурмагомедова он перестал для него существовать. Да и не только он, а весь дагестанский народ.

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