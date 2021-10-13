Маму убили, у малыша дробь в черепе: полицейский из Осетии спас медвежонка от смерти

Главная задача для мишки - запастить жирком и перезимовать. Фото: стоп-кадр видео

Все больше медведей с Северного Кавказа попадают в хорошие руки. Маленький мишка из леса рядом с селом Балта в Северной Осетии нашел своего спасителя в лице местного полицейского. Мужчина обнаружил раненного зверя и отвез его в приют.

Медвежонок слонялся вокруг села в поисках еды. Его голова была покрыта кровью, он был очень худой и слабый. Правоохранитель погрузил зверя в машину и отвез его к ветеринару. Выяснилось, что у него серьезная травма головы.

Вероятно, маму-медведицу убили, а малыш пытался спрятаться за ней. Он получил огнестрельное ранение в голову - не смертельное, но жить мешает. Чтобы быстрее восстановиться, ему нужно хорошо питаться. И вот тут возникают проблемы.

К счастью, ранение оказалось не смертельным. Фото: инстаграм-аккаунт основателя приюта

Приют, в который прибыл лесной зверь, опубликовал историю о мишке-сироте и попросил помощи.

- Открываю сбор на корма. В день ему нужно бывает по несколько кг фруктов, овощей. Так же нужно приобрести крупы, орехи по возможности ягоды, творог. Без вашей помощи я не справлюсь, - пишет основатель заведения Заурбек Дзуцев.

Сейчас главная задача для мишки - запастить жирком и перезимовать.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что дагестанских медведей из приюта выкупил национальный парк Ирландии. У двух мишек была тяжелая судьба: один из них раньше жил в дагестанском ресторане, когда его оттуда выкинули. Он поломал хозяевам заведения трубопровод и попал в немилость. Другой пришел в приют всего на пару месяцев: контактный зоопарк оставил его на некоторое время, но позже просто не забрал.

Теперь они находятся в Ирландии, а приют продолжает заботиться о брошенных животных.

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