Маму убили, у малыша дробь в черепе: полицейский из Осетии спас медвежонка от смерти

Главная задача для мишки - запастить жирком и перезимовать. Фото: стоп-кадр видео
Все больше медведей с Северного Кавказа попадают в хорошие руки. Маленький мишка из леса рядом с селом Балта в Северной Осетии нашел своего спасителя в лице местного полицейского. Мужчина обнаружил раненного зверя и отвез его в приют.
Медвежонок слонялся вокруг села в поисках еды. Его голова была покрыта кровью, он был очень худой и слабый. Правоохранитель погрузил зверя в машину и отвез его к ветеринару. Выяснилось, что у него серьезная травма головы.
Вероятно, маму-медведицу убили, а малыш пытался спрятаться за ней. Он получил огнестрельное ранение в голову - не смертельное, но жить мешает. Чтобы быстрее восстановиться, ему нужно хорошо питаться. И вот тут возникают проблемы.
К счастью, ранение оказалось не смертельным. Фото: инстаграм-аккаунт основателя приюта
Приют, в который прибыл лесной зверь, опубликовал историю о мишке-сироте и попросил помощи.
- Открываю сбор на корма. В день ему нужно бывает по несколько кг фруктов, овощей. Так же нужно приобрести крупы, орехи по возможности ягоды, творог. Без вашей помощи я не справлюсь, - пишет основатель заведения Заурбек Дзуцев.
Сейчас главная задача для мишки - запастить жирком и перезимовать.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что дагестанских медведей из приюта выкупил национальный парк Ирландии. У двух мишек была тяжелая судьба: один из них раньше жил в дагестанском ресторане, когда его оттуда выкинули. Он поломал хозяевам заведения трубопровод и попал в немилость. Другой пришел в приют всего на пару месяцев: контактный зоопарк оставил его на некоторое время, но позже просто не забрал.
Теперь они находятся в Ирландии, а приют продолжает заботиться о брошенных животных.
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