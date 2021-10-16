Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане

Фото с места ДТП: УМВД по РД

В Дагестане в страшном ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.

Авария произошла 15 октября, после 21 часов, на 388 километре трассы "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе. По предварительной информации, белая "Лада Приора" выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, следовавшим по рейсу "Пятигорск - Махачкала".

Фото с места ДТП: УМВД по РД

- В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины "Лада Приора" скончались на месте. Личности погибших устанавливаются, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Дагестану.

Фото с места ДТП: УМВД по РД

На место выехала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять все обстоятельства ДТП. В том числе - почему Приора выехала на встречную полосу. В УМВД по Республике Дагестан уже сообщили собран материал для принятия процессуального решения.

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