Ставропольцы пользуются семейной ипотекой

Фото: Валерий Звонарев.

После расширения с 1 июля 2021 года круга получателей семейной ипотеки банками зафиксирован рост спроса на эту программу. И Ставрополье не является исключением - жители региона продолжают активно решать жилищный вопрос, пользуясь льготами от государства.

Напомним, госпрограмма «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году. Изначально она была доступна только семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Суть в том, что при выдаче кредитов в рамках нее государство субсидирует банкам разницу между рыночной и льготной ставками.

Первоначально программа действовала до конца 2022 года, но в августе правительство решило продлить ее действие еще на год. Кроме того, летом этого года по поручению Президента РФ Владимира Путина условия программы по семейной ипотеке были расширены.

Теперь взять кредит могут и семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Программа дает широкий спектр возможностей и позволяет заемщикам приобрести квартиру в новостройке или готовое жилье, потратить деньги на строительство частного дома или даже рефинансировать старый ипотечный кредит по льготной ставке.

Льготную ставку до 6% годовых (она фиксируется на весь срок ипотеки) можно получить до 31 декабря 2023 года. При этом первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Ставропольского края она составляет 6 млн рублей.

По прогнозам федерального оператора госпрограммы ДОМ. РФ, ожидается дальнейший рост спроса на программу в четвертом квартале. К примеру, до расширения условий в рамках семейной ипотеки оформлялось в стране порядка 7 тысяч ипотечных кредитов в месяц. Уже в минувшем августе банки выдали более 9 тысяч кредитов, фиксирует оператор программы.

В частности, клиенты ВТБ в Ставропольском крае оформили в рамках «семейной ипотеки» 225 кредитов на сумму порядка 500 млн рублей. В банке подчеркивают, что по итогам третьего квартала доля «семейной ипотеки» в общих выдачах жилищных кредитов в ВТБ удвоилась и составляет почти 10%. Основные факторы роста продаж - это расширение условий программы для семей даже с одним ребенком и одновременное сокращение максимальной суммы по ипотеке с господдержкой.

В пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка также пояснили, что по программе семейной ипотеки банк на Ставрополье выдал 361 кредит на 875 млн рублей - это 18% от всех выданных ипотечных кредитов на первичном рынке с начала года на Ставрополье. В Региональном центре финграмотности отмечают, что для многих ставропольцев сейчас сложились благоприятные условия для покупки жилья, в первую очередь из-за программ с государственной поддержкой.

Однако приобретение недвижимости должно быть хорошо обдуманным и взвешенным решением. Покупателям еще на подготовительной стадии необходимо разумно оценивать свои финансовые возможности, и исходя из этого смотреть, подходит ли им ипотека как финансовый инструмент. Это поможет в будущем избежать сложных ситуаций, связанных с выплатой ипотечного кредита.

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