«Нет плохой нации»: дагестанец раздал больше ста роз в метро Москвы

Фото: pul_05_

На станции «Киевская» молодой человек в футболке с надписью «Я дагестанец. Нет плохой нации» раздавал представительницам прекрасного пола красные розы и шоколадные батончики. Лицо парень скрыл за медицинской маской. Он молча подходил к девушкам и женщинам, вручая цветы без объяснений.

Фото: pul_05_

У себя на странице в Instagram дагестанец написал: «Нас всегда учили на зло отвечать добром!». И признался, что получает негативные отзывы, но ни на кого не обижается.

- Прилетает много комментариев, зачем типа оправдываться перед кем-то своим дешевым поступком, - пишет он. - Я не ищу славы и признания. Хотелось бы отметить, кто-то сделает плохой поступок, все осуждают, сделает хороший поступок, тоже найдутся те, кто осудит. Ни на кого не обижаюсь, всех люблю, принимаю и понимаю.

Как оказалось, страничку ведет простой экономист Мухаммад Магомедов. Давать интервью он отказался, лишь пояснив, что хочет изменить мнение общества о выходцах с Кавказа.

Напомним, в первую неделю октября 2021 года трое уроженцев Дагестана зверски избили пассажира московского метро. Роман Ковалев заступился за девушку, ставшую объектом травли из-за сделанного ею замечания. Юноша потребовал прекратить издевательства, за что оказался на полу вагона в луже собственной крови. Это происшествие обсуждала вся страна, припоминая все «выходки» гостей с Кавказа в других регионах.

Не совсем удачно пошутил про награждение Ковалева медалью «Доблесть и отвага» Хабиб Нурмагомедов. У себя в Instagram бывший чемпион UFC в легком вес выложил коллаж с Макгрегором и надписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!».

Пользователи в сети предположили, что на фоне этих событий молодой человек решил провести добрую акцию, что изменить мнение москвичей о дагестанцах.

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